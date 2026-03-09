Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Košice otvorili interaktívnu výstavu, predstavuje rozvojové projekty

Podujatie odštartovali diskusiou na tému premeny kina Družba na moderné kultúrne centrum.

Autor TASR
Košice 9. marca (TASR) - Mesto Košice v pondelok otvorilo interaktívne podujatie s názvom Mesto v meste. Predstavuje na ňom vízie, projekty a investície formujúce budúci rozvoj Košíc. Výstava bude do 22. marca prístupná verejnosti denne od 9.00 do 21.00 h v nákupnom centre na Námestí osloboditeľov. Jej súčasťou budú aj pravidelné diskusie s odborníkmi na vybrané témy či workshopy.

Podujatie odštartovali diskusiou na tému premeny kina Družba na moderné kultúrne centrum. Od stredy (11. 3.) sú každý pracovný deň v čase medzi 16.30 do 18.00 h naplánované diskusie na rôzne témy. Predstavené budú projekty, investície a vízie rozvoja Košíc, možnosti nájomného bývania, plánované developerské projekty a ďalšie novinky súvisiace s rozvojom verejného priestoru v najbližších rokoch. Nosnou témou je projekt Nového mestského centra Hornád či premena územia v okolí Alvinczyho a Masarykovej ulice na plnohodnotnú mestskú štvrť s možnosťou predĺženia električky na druhú stranu Hornádu práve do pripravovaného nového mestského centra. „Chceme Košičanom predstaviť, na čom všetkom magistrát dlhodobo robí,“ povedal pre TASR Jaroslav Polaček s tým, že súčasťou podujatia sú aj vizualizácie.

Takéto podujatia považuje hlavný architekt mesta Petr Kropp za dôležité. „Mesto jasne deklaruje svoj záujem, že sa chce rozvíjať, a že sa chce rozvíjať v intenciách nového územného plánu. Predstavuje projekty, ktoré sú kľúčové pre rozvoj mesta nielen dnes alebo zajtra, ale naozaj do budúcnosti,“ skonštatoval.
