Košice otvorili interaktívnu výstavu, predstavuje rozvojové projekty
Podujatie odštartovali diskusiou na tému premeny kina Družba na moderné kultúrne centrum.
Autor TASR
Košice 9. marca (TASR) - Mesto Košice v pondelok otvorilo interaktívne podujatie s názvom Mesto v meste. Predstavuje na ňom vízie, projekty a investície formujúce budúci rozvoj Košíc. Výstava bude do 22. marca prístupná verejnosti denne od 9.00 do 21.00 h v nákupnom centre na Námestí osloboditeľov. Jej súčasťou budú aj pravidelné diskusie s odborníkmi na vybrané témy či workshopy.
Podujatie odštartovali diskusiou na tému premeny kina Družba na moderné kultúrne centrum. Od stredy (11. 3.) sú každý pracovný deň v čase medzi 16.30 do 18.00 h naplánované diskusie na rôzne témy. Predstavené budú projekty, investície a vízie rozvoja Košíc, možnosti nájomného bývania, plánované developerské projekty a ďalšie novinky súvisiace s rozvojom verejného priestoru v najbližších rokoch. Nosnou témou je projekt Nového mestského centra Hornád či premena územia v okolí Alvinczyho a Masarykovej ulice na plnohodnotnú mestskú štvrť s možnosťou predĺženia električky na druhú stranu Hornádu práve do pripravovaného nového mestského centra. „Chceme Košičanom predstaviť, na čom všetkom magistrát dlhodobo robí,“ povedal pre TASR Jaroslav Polaček s tým, že súčasťou podujatia sú aj vizualizácie.
Takéto podujatia považuje hlavný architekt mesta Petr Kropp za dôležité. „Mesto jasne deklaruje svoj záujem, že sa chce rozvíjať, a že sa chce rozvíjať v intenciách nového územného plánu. Predstavuje projekty, ktoré sú kľúčové pre rozvoj mesta nielen dnes alebo zajtra, ale naozaj do budúcnosti,“ skonštatoval.
