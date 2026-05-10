Košice ožijú európskou atmosférou
Autor TASR
Košice 10. mája (TASR) - V pondelok (11. 5.) ožijú Košice európskou atmosférou. Kancelária Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku spolu so Zastúpením Európskej komisie (EK) pripravujú v priestoroch kina Úsmev celodenné podujatie pri príležitosti Dňa Európy. Organizátori informovali, že cieľom podujatia je priblížiť verejnosti fungovanie Európskej únie (EÚ) od rozhodovacích procesov až po konkrétne dosahy politík na každodenný život občanov.
Deň Európy zároveň vytvára priestor pre neformálne stretnutia verejnosti, partnerov a organizácií pôsobiacich v európskom kontexte. „Dopoludňajší program bude patriť študentom stredných škôl, ktorí sa zapoja do interaktívnej rolovej hry zameranej na viacročný finančný rámec EÚ. Prostredníctvom simulácie si účastníci vyskúšajú úlohy jednotlivých aktérov rozhodovacieho procesu, budú diskutovať o prioritách a hľadať kompromisy pri rozdeľovaní európskych financií. Cieľom je priblížiť komplexnosť rozhodovania v EÚ praktickou a zážitkovou formou,“ objasnili organizátori.
Počas celého podujatia bude pre návštevníkov otvorená takzvaná Európska dedinka, ktorá predstaví aktivity EP, EK a partnerských organizácií. Návštevníci sa môžu tešiť na interaktívne prvky, informačné stánky a kvízy pre všetky vekové kategórie.
„Popoludňajší program je určený rodinám s deťmi a širokej verejnosti. Pripravené je interaktívne divadelné predstavenie Divadla Haliganda, ako aj tvorivý workshop v spolupráci so sociálnym podnikom Odpadnesh, ktorý sa zameria na prácu s recyklovanými materiálmi a podporu udržateľnosti,“ dodávajú organizátori s tým, že podvečer bude patriť európskej kinematografii. Filmový kurátor Peter Konečný predstaví výber najlepších európskych filmov a návštevníci si budú môcť pozrieť aj víťazný film ceny publika LUX 2026. Na záver sa bude konať neformálna diskusia o umelej inteligencii a jej vplyvoch na spoločnosť a deň vyvrcholí hudobným vystúpením saxofonistu Olivera Kuka.
„Podujatie je otvorené širokej verejnosti a ponúka jedinečnú príležitosť spoznať EÚ zblízka - interaktívne, zrozumiteľne a v inšpiratívnej atmosfére,“ dodávajú organizátori.
