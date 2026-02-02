< sekcia Regióny
Pamätník talianskych vojakov na cintoríne v Košiciach obnovili
V rámci prác opravili základy pamätníka, vymenili poškodenú dlažbu, obnovili nápisy a opravili vlajkové stožiare.
Autor TASR
Košice 2. februára (TASR) - Pamätník talianskych vojakov padlých počas 1. a 2. svetovej vojny, ktorý je umiestnený na Verejnom cintoríne v Košiciach, v uplynulom období obnovili. Pre TASR to uviedol hovorca Správy mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach Marek Lukáč.
„Cieľom bolo dôstojne zachovať miesto posledného odpočinku vojakov a pripomenúť si historické udalosti, ktoré nás spájajú naprieč krajinami aj generáciami,“ povedal s tým, že obnovu zrealizovali v spolupráci SMsZ, mesta Košice, Talianskeho veľvyslanectva na Slovensku a Ministerstva vnútra (MV) SR.
V rámci prác opravili základy pamätníka, vymenili poškodenú dlažbu, obnovili nápisy a opravili vlajkové stožiare.
Celkové náklady na rekonštrukciu presiahli 7000 eur, pričom 80 percent finančných prostriedkov bolo hradených z rozpočtu MV v rámci programu starostlivosti o vojnové hroby.
„Cieľom bolo dôstojne zachovať miesto posledného odpočinku vojakov a pripomenúť si historické udalosti, ktoré nás spájajú naprieč krajinami aj generáciami,“ povedal s tým, že obnovu zrealizovali v spolupráci SMsZ, mesta Košice, Talianskeho veľvyslanectva na Slovensku a Ministerstva vnútra (MV) SR.
V rámci prác opravili základy pamätníka, vymenili poškodenú dlažbu, obnovili nápisy a opravili vlajkové stožiare.
Celkové náklady na rekonštrukciu presiahli 7000 eur, pričom 80 percent finančných prostriedkov bolo hradených z rozpočtu MV v rámci programu starostlivosti o vojnové hroby.