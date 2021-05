Pandemická situácia v košických mestských ZŠ je stabilizovaná

Košice 18. mája (TASR) – Pandemická situácia v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice je stabilizovaná. Pre TASR to povedal hovorca mesta Vladimír Fabian.



V pondelok boli otvorené všetky košické školy. V súvislosti s ochorením COVID-19 bolo v karanténe osem tried. „A to po jednej na ZŠ Užhorodská 39, ZŠ Park Angelinum 8, ZŠ Janigova 2, ZŠ Tomášikova 31 a dve triedy na ZŠ Hroncova 23 a ZŠ Bernolákova 16. Okrem dvoch sú to všetko triedy druhého stupňa. Väčšina z nich ukončí karanténu do stredy,“ spresnil Fabian.



Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice navštevuje približne 76 percent detí. V karanténe je len jedna trieda. Konkrétne v MŠ Ovručská, a to do 28.mája.