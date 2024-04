Petíciu za realizáciu chodníka v Košiciach podpísalo vyše 1300 ľudí

Košice 4. apríla (TASR) - Viac ako 1300 ľudí podpísalo petíciu za vybudovanie, respektíve dobudovanie chodníka na Ukrajinskej ulici v Košiciach v mestskej časti Krásna. Ako TASR potvrdil hovorca mesta Dušan Tokarčík, magistrátu bola doručená vo štvrtok. Podľa neho pracujú na podkladoch pre vyhlásenie verejného obstarávania k príprave projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu ulice. Bude to však závisieť od financií.



Organizátor petície Lukáš Kunca TASR informoval, že o chodníku komunikuje s magistrátom od roku 2020. Podľa neho sa síce jeho realizácia dostala aj do plánu udržateľnej mobility, ale je plánovaná až do roku 2040. "Potreba vybudovať chodník na Ukrajinskej ulici je podľa môjho názoru urgentná pre zabezpečenie bezpečnosti chodcov aj vzhľadom na intenzitu dopravy," uviedol s tým, že na základe výsledkov celoštátneho sčítania dopravy z roku 2022 prejde daným úsekom viac ako 12.500 vozidiel denne.



Podľa petície ide o úseky čerpacia stanica - Pollova ulica, a od Goldírovej po Urbársku, respektíve Východnú ulicu. V časti je provizórny chodník, ktorý je v havarijnom stave a nezodpovedná bezbariérovosti, a v ďalšej chodník absentuje úplne aj napriek zvýšenému počtu chodcov. "Zároveň úplne chýbajú priechody pre chodcov a dopravné značenie," uvádza sa v petícii.



Signatári ňou požadujú, aby mestské zastupiteľstvo uznesením zaviazalo magistrát k vypracovaniu projektovej dokumentácie, a to najneskôr do konca roka 2025, a aby boli vyčlenené finančné prostriedky na realizáciu chodníka.



Podľa Tokarčíka mesto v súčasnej dobe pripravuje podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania k príprave projektovej dokumentácie, ktorá má riešiť komplexnú rekonštrukciu ulice Ukrajinská. Jej súčasťou má byť odvodnenie, posúdenie a návrh križovatiek, verejné osvetlenie, rekonštrukcia nástupíšť autobusových zastávok, mostného objektu a návrh chodníkov pre chodcov a cyklistov spolu s bezbariérovou úpravou všetkých prejazdov spolu s prvkami pre nevidiacich. Súčasťou zámeru návrhu chodníkov je aj vedenie pešej komunikácie po oboch stranách Ukrajinskej ulice, čo zahŕňa aj úseky, ktoré občania požadujú.



"Vzhľadom na technickú náročnosť riešenia celého územia sa predpokladá náročná príprava projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu a modernizáciu Ukrajinskej ulice. Samotný začiatok prípravy projektovej dokumentácie je závislý od schválenia rozpočtu mesta a zabezpečenie finančného krytia pre zadanie zákazky," reagovalo mesto.