Košice plánuje modernizáciu vyhliadkovej veže

Košice 5. marca (TASR) - Mesto Košice chce zmodernizovať Vyhliadkovú vežu Hradová. Mestskí poslanci na svojom minulotýždňovom rokovaní schválili podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) na tento účel. Predpokladaná výška celkových výdavkov projektu je 385.000 eur. Spolufinancovanie mesta by malo predstavovať viac ako 30.800 eur.



"Na základe obhliadky a posúdenia stavby boli zistené viaceré nedostatky technického charakteru týkajúce sa takmer všetkých častí veže vyžadujúce si rekonštrukciu, ako aj nedostatky týkajúce sa prvkov veže, ktoré už nespĺňajú požiadavky súčasnej doby, a preto je potrebné ich modernizovať," uviedol magistrát v dokumentoch, o ktorých poslanci rokovali.



Práce by mali zahŕňať celkovú rekonštrukciu telesa veže či modernizáciu návštevníckeho systému. Vyhliadková veža má takisto dostať nové osvetlenie, zabezpečovací systém a pribudnúť by mali aj nové prvky na zvýšenie jej atraktivity.



"Táto sezóna prebehne tak, ako ju poznáme," povedal pre TASR primátor Jaroslav Polaček, podľa ktorého sa v súčasnosti pripravuje projektová dokumentácia.



Veža oceľovej konštrukcie bola postavená v roku 1987 a je vysoká 21,51 metra. Jej posledná rekonštrukcia sa uskutočnila približne pred 20 rokmi. Návštevníkom ponúka široký výhľad do Košickej kotliny, Hornádskej doliny a na mesto Košice spolu s okolitými pohoriami Čierna hora, Volovské vrchy a Slanské vrchy.