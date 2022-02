Košice plánujú obnovu medzigeneračného centra na Laboreckej ulici

Košice 17. februára (TASR) – Košická mestská časť (MČ) Západ vyhlásila verejné obstarávanie na rekonštrukciu budovy na Laboreckej ulici, ktorá slúži ako medzigeneračné centrum. Plánuje zlepšiť jej tepelnotechnické vlastnosti a prispieť k redukcii uhlíkovej stopy. Zriadiť chce tiež environmentálne edukačné centrum. Odhadované náklady predstavujú 600.000 eur. Pre TASR to za MČ povedal Ľubomír Ferko.



Ide o 50-ročnú budovu bývalej materskej školy, ktorú využíva klub seniorov a centrum pre rodičov s deťmi. Podľa MČ je zastaraná, obnovou by sa mali znížiť aj náklady na jej prevádzku. Zmenený má byť tiež vonkajší vzhľad budovy, pribudne zelená strecha, dažďové záhrady a zrealizuje sa aj takzvaná recyklácia dažďovej vody.



Ako Ferko povedal, ide o súčasť projektu Košice reagujú na klimatickú zmenu – Spoločne dosiahneme viac (Clima Urban Košice). „MČ Košice-Západ dlhodobo chce rozvíjať urbánne environmentálne aktivity zamerané na zlepšovanie životného prostredia. Preto bude zriaďovať aj environmentálne centrum, keďže chceme byť realizátorom pilotných enviro a klimaticky orientovaných aktivít v Košiciach a okolí,“ uviedol s tým, že environmentálne edukačné centrum bude sídliť v časti obnovenej budovy.



Deväťdesiatpäť percent nákladov projektu sa má pokryť z Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR. Približne päť percent má financovať MČ zo svojho rozpočtu. Vo februári 2020 boli náklady rozpočtované na sumu 395.000 eur. Po náraste stavebných nákladov očakávajú, že to bude stáť takmer 600.000 eur. „Na ministerstvo životného prostredia už samosprávy iniciovali možnosť refundácie zvýšenia stavebných nákladov,“ uviedol. Stavebné práce by mali ukončiť najneskôr do apríla 2023.



MČ sa uchádza aj o zdroje z Integrovaného regionálneho operačného programu na skvalitnenie sociálnych služieb, hodnota tohto projektu je 290.000 eur. V rámci neho chcú zmodernizovať priestory denného centra tak, aby spĺňali požiadavky bezpečnosti a bezbariérovosti. Podľa MČ by to zvýšilo komfort návštevníkom - seniorom, aj rodičom s deťmi. „Výsledkom by bola kompletná rekonštrukcia zvonku aj zvnútra, čím by sa centrum na Laboreckej stalo jedinečným miestom medzigeneračného stretávania aj s pridanou hodnotou v podobe propagácie envirozodpovednosti,“ doplnil Ferko.