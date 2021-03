Košice plánujú projekty z externých zdrojov za vyše 36 mil. eur

Košice 12. marca (TASR) – Mesto Košice sa v súčasnosti uchádza o to, aby mohlo uskutočniť celkovo 44 naplánovaných projektov z eurofondov a ďalších cudzích zdrojov za viac než 36 miliónov eur. Košice a 40 okolitých obcí zároveň vytvorili na získanie eurofondov územie udržateľného mestského rozvoja. Magistrát o tom informuje na svojej webovej stránke.



Mesto má v rôznych fázach realizácie 23 projektov v celkovej hodnote 28 miliónov eur. Ďalších 21 spolu za osem miliónov eur je v schvaľovacom konaní, respektíve v príprave. Košice získali najviac financií z eurofondov na rekonštrukciu Slaneckej cesty, ktorá by mala celkovo stáť zhruba 20 miliónov eur. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Tesne pred svojím záverom je napríklad projekt na zlepšenie technického vybavenia odborných učební za 1,2 milióna eur.



Víťaz verejného obstarávania spracováva projektovú dokumentáciu v stupni pre stavebné povolenie na sedem samostatných projektov rekonštrukcie druhej etapy 2. časti modernizácie električkových tratí. „K samotnej rekonštrukcii bude pre jej finančnú náročnosť možné pristúpiť až po tom, keď sa v priebehu programovacieho obdobia 2021 - 2027 vypíše na to výzva z eurofondov a mesto bude úspešný žiadateľ,“ vysvetľuje magistrát.



Veľkou premenou by malo prejsť aj múzeum na Dolnej bráne, kde sa v rámci už schváleného projektu vytvorí nová expozícia aj s multimediálnymi prezentáciami alebo 3D modelmi. „V zásobníku už schválených projektov máme napríklad aj modernizáciu zastávok mestskej hromadnej dopravy alebo ďalšiu etapu cyklochodníka medzi mestskými časťami Sídlisko KVP a Západ,“ spresnil vedúci oddelenia strategického rozvoja Richard Dlhý. V schvaľovacom procese je okrem iných i projekt na zlepšenie obnovy ekosystému Mlynského náhonu.



Tento týždeň sa zároveň uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Kooperačnej rady pre územie udržateľného rozvoja funkčnej oblasti mesta Košice, ktorej predsedom sa stal košický primátor Jaroslav Polaček. Jednou z 18 funkčných mestských oblastí na Slovensku, ktoré budú v rámci Partnerskej dohody SR s Európskou úniou (EÚ) osobitne podporované z európskych zdrojov, je aj územie funkčnej oblasti mesta Košice. „Táto oblasť bude tvorená mestom Košice a 40 obcami v jeho okolí, ktoré prejavili záujem podieľať sa na spoločnom rozvoji,“ uvádza magistrát s tým, že tak vznikla platforma na spoluprácu pri budúcom rozvoji mesta a jeho blízkeho okolia a na usmerňovanie finančných prostriedkov EÚ určených na tento rozvoj.