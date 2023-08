Košice plánujú výstavbu novej MŠ v mestskej časti Pereš

Košice 12. augusta (TASR) - Mesto Košice chce v mestskej časti (MČ) Pereš postaviť novú materskú školu (MŠ) pre 111 detí. S jej výstavbou by sa mohlo začať v prvej polovici budúceho roka. Informuje o tom na svojej webovej stránke. Kapacita mestských škôlok sa zvýši aj od nadchádzajúceho školského roka.



Podľa vedenia mesta by mohli prvých škôlkarov v novej MŠ v Pereši prijať od školského roka 2025/2026. Ak uspeje so žiadosťou o poskytnutie prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranou na zvyšovania kapacít MŠ, výstavba bude v plnej výške financovaná z plánu obnovy. Magistrát začne po vydaní územného rozhodnutia s prípravou žiadosti o stavebné povolenie a následne vyhlási verejné obstarávanie.



Oddelenie školstva každoročne eviduje vysoký záujem rodičov z Pereša o umiestnenie svojich detí do MŠ po celom meste. Doposiaľ tam existuje MŠ len ako elokované pracovisko MŠ Nešporova. "V súčasnosti je v jedinej triede v tejto škôlke 13 detí, pričom záujem rodičov aj vzhľadom na novú výstavbu v tejto MČ a v blízkej lokalite Lorinčík-Háje vysoko prevyšuje kapacitné možnosti tejto MŠ," pripomína magistrát s tým, že vybudovaním novej škôlky by pribudlo päť tried.



V nasledujúcom školskom roku pribudnú dve nové triedy pre 44 detí v MŠ Oštepová, kde je koncom tohto mesiaca naplánovaná kolaudácia. "V týchto dňoch sa tam finalizujú terénne úpravy, vnútorné komunikácie a chodníky. Škôlka získa aj úplne nové priestory pre kuchyňu, keďže sa počet stravníkov zvýši o polovicu na 150," dodáva mesto. Celkové náklady na rozšírenie tried a ďalšie investície do zateplenia stien, výstavby novej kuchyne, kúpy nových gastrozariadení, skrášlenia školského dvora a obnovy detského ihriska dosiahnu 1,7 milióna eur a sú financované najmä z eurofondov.



O osem škôlkarov navyše by v novom školskom roku malo navštevovať aj MŠ Palárikova, kde v júli začali s rozširovaním jej kapacít v sume 40.000 eur. Okrem toho v dvoch pavilónoch vymenia svietidlá a vynovia kúrenie.