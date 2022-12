Košice plánujú zvyšovanie viacerých poplatkov, rozhodne o tom MsZ

Košice 14. decembra (TASR) - O zdražovaní viacerých služieb budú tento týždeň rokovať košickí mestskí poslanci. Má ísť o zvyšovanie poplatku za komunálny odpad, poplatkov pre žiakov v školách a škôlkach, za poskytovanie sociálnych služieb či pohrebné služby. Zvýšiť by sa mala aj miestna daň za ubytovanie. Zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ) je naplánované na štvrtok (15. 12.) a piatok (16. 12.). Vyplýva to z informácií zverejnených na webovej stránke mesta.



Vedenie mesta navrhuje zvýšenie poplatku za odvoz a likvidáciu odpadu. Ak poslanci návrh odobria, občania žijúci na sídliskách namiesto 36,86 eura zaplatia po novom 59,86 eura ročne. V prípade rodinných domov by to bol nárast zo 160,16 eura na 228,80 eura. Zľavy pre seniorov by mali zostať zachované.



Mesto zvažuje nedostatok financií v rozpočte kompenzovať aj zvýšeným príspevkom za pobyt dieťaťa v materských školách (MŠ), ktorý má vzrásť zo súčasných 20 na 40 eur a v školských kluboch detí z 11 na 15 eur. Od januára sa majú v priemere o 90 percent zvyšovať aj poplatky v školských jedálňach.



Čo sa týka sociálnych služieb, navrhované zvýšenie úhrad za ubytovanie a stravovanie napríklad v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice predstavuje zhruba 10 percent.



Zmeniť by sa mal aj poplatok za výkop hrobu na Verejnom cintoríne zo 110 na 120 eur. V Krematóriu by cena za spopolnenie dospelej osoby zdražela o polovicu, teda z 90 na 135 eur.



Košický magistrát pripomína, že viaceré slovenské mestá pristúpili k zvyšovaniu poplatkov. Podľa neho ide o nevyhnutnú odpoveď samospráv na vládne balíčky, ktoré extrémne zaťažia ich rozpočty. Medziročný nárast výdavkov súvisiaci s rôznymi vládnymi opatreniami a balíčkami, ktorý Košice musia zapracovať do svojho rozpočtu, podľa riaditeľa magistrátu Marcela Čopa predstavuje bezprecedentnú sumu 34,2 milióna eur.



"Všetky legislatívne zásahy štátu do financovania samospráv a prenesenia finančnej záťaže na rozpočet mesta znamenali len za uplynulé štyri roky pre Košice zvýšenie výdavkov o vyše 81 miliónov eur, zatiaľ čo príjmy z podielových daní nám za rovnaké obdobie narástli iba o necelých 49 miliónov eur. Doplatili na to Košičania, pretože rozdiel vo výške 32 miliónov eur muselo mesto vykryť z iných zdrojov rozpočtu," povedal.



"Museli sme navrhnúť zvýšenie niektorých poplatkov, aby vôbec mohlo mesto v budúcom roku fungovať," doplnila vedúca ekonomického oddelenia magistrátu Marta Kažimírová.



Poslanci budú na najbližšom MsZ rokovať aj o dofinancovaní Dopravného podniku mesta Košice, zmenách územného plánu, či výstavbe novej športovej haly na Základnej škole s MŠ Želiarska. Hovoriť by mali aj o zavedení triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.