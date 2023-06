Platy zamestnancov Dopravného podniku mesta Košice sa zvýšia

Košice 30. júna (TASR) - Platy zamestnancov Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) sa zvýšia. Dodatok k podnikovej kolektívnej zmluve na roky 2023 a 2024 je už definitívne platný. Pre TASR to potvrdil magistrát mesta. Ako za odborárov uviedla Andrea Vindišová, štrajková pohotovosť napriek tomu trvá.



Na základe dohody zamestnávateľa a odborových organizácií si vodiči košickej MHD prilepšia od mája o 14 percent, robotníci o 12 percent a technicko-hospodárski zamestnanci o 11 percent. Zároveň si všetky kategórie pracovníkov od septembra prilepšia o ďalších päť percent. V tomto roku bude tiež zamestnancom DPMK jednorazovo vyplatená aj letná odmena vo výške 250 eur.



Náklady spojené so zvyšovaním miezd musí podľa mesta Košice znášať DPMK v rámci zdrojov, ktoré má k dispozícii z rozpočtu mesta, príjmov z cestovného alebo z vlastných podnikateľských aktivít.



"S dodatkom sme v celku spokojní, bolo to najlepšie riešenie, aby mohli byť naplnené závery kolektívneho vyjednávania," reagovala pre TASR Vindišová.



Štrajkovú pohotovosť vyhlásili odborové organizácie pri DPMK v januári. Ostrý štrajk zorganizovali 14. februára, čo paralyzovalo košickú MHD. Vindišová pripomenula, že štrajková pohotovosť bola vyhlásená pre naplnenie hospodárskych a sociálnych potrieb zamestnancov.



Hospodárske požiadavky boli podľa jej slov naplnené čiastočne, no sociálne vôbec. "Sociálne zázemie zamestnancov je na katastrofálnej úrovni. Toalety, sprchy, vybavenie šatní a odpočinkových priestorov je staré a v dezolátnom stave," spresnila s tým, že zastarané sú aj priestory dielní vrátane pracovného náradia.



"Uvidíme, čo prinesie nové predstavenstvo, a v podstate čakáme na nové vedenie, ktoré by malo nastúpiť po septembri. Nastala opäť zmena cestovných poriadkov. a to opäť uberá z peňazí tak vodičov, ako aj ostatných zamestnancov," doplnila.



Generálneho riaditeľa DPMK Vladimíra Padyšáka odvolalo z funkcie mestské zastupiteľstvo 13. júna. Dopravný podnik vedie dočasne doterajší riaditeľ dopravy Roman Danko.