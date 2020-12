Košiciam bude patriť plaváreň, MČ Staré Mesto ju predala

Košice 9. decembra (TASR) – Mestská časť (MČ) Staré Mesto predala mestu Košice mestskú krytú plaváreň (MKP) za 700.000 eur vrátane jej záväzkov. Rozhodli o tom miestni poslanci na svojom utorkovom (8. 12.) rokovaní. Informuje o tom MČ na svojej webovej stránke s tým, že tak podporili štart vybudovania moderného plaveckého areálu spojením s kúpaliskom Červená hviezda.



MČ pôvodne chcela za tento svoj majetok približne o polovicu vyššiu sumu. Po úhrade záväzkov voči plavárni zostane MČ z jej predaja približne 260.000 eur. Dôvodom schválenia odkúpenia nehnuteľnosti sú plánované investície mesta Košice do rekonštrukcie a obnovy MKP, ktorá nezodpovedá moderným požiadavkám na jej využitie. „Cenu 700.000 eur nepovažoval starosta ani poslanci za adekvátnu, vzhľadom na osemmiliónový znalecký posudok, ale v rozhodovaní pre a proti uznali, že mesto je lepšie ako nejaký developer, že plaváreň tu zostane a perspektívne sa môžu športové kluby i plávajúca verejnosť tešiť na moderný plavecký stánok,“ uviedlo Staré Mesto. Starosta Igor Petrovčik poslancov vyzval k zodpovednosti pri hlasovaní, a to najmä vzhľadom na koronakrízu, nedostatok peňazí na potrebné investície a udržanie zamestnancov. Za odpredanie plavárne hlasovalo 10 z 12 prítomných poslancov, dvaja sa zdržali. Rozhodnutím trojpätinovej väčšiny sa tak mesto stáva jej majiteľom.



Starosta pripomenul, že MČ Staré Mesto v roku 2002 plaváreň kúpila od konkurzného správcu. Vzala si úver v prepočte milión eur a plaváreň dotovala sumou približne 250.000 eur ročne.



„Košičania sa budú kúpať tu doma, kvalitne a za dobrých podmienok, lebo plaváreň bude patriť mestu. Urobili sme maximum pre to, aby Košičania nemuseli chodiť plávať do zahraničia alebo do iných miest,“ reagoval primátor Jaroslav Polaček na sociálnej sieti. Prepojením plavárne s kúpaliskom podľa neho vznikne moderný komplex pre rodiny, rekreačných plavcov a športovcov s celoročným využitím. „Na svoje si prídu v relaxačnej časti s tobogánmi aj rodiny s deťmi,“ dodal.



Podľa štúdie by realizácia projektu mohla stáť minimálne 6,2 milióna eur a najviac 11,6 milióna eur. Závisieť to má najmä od toho, či súčasťou komplexu bude aj parkovací dom.