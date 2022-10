Po komunitnom centre na Luníku IX pokračujú výstavbou rodinných domov

Košice 7. októbra (TASR) - Výstavba komunitného domu na košickom sídlisku Luník IX je v záverečnej fáze, so svojpomocnou výstavbou prvého rodinného domu by sa malo začať v najbližších dňoch. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedla riaditeľka organizácie ETP Slovensko Veronika Poklembová.povedala s tým, že na výstavbe komunitného centra sa podieľali zamestnanci z krajského sociálneho podniku. Aktuálne ho dokončujú a pripravujú na kolaudáciu. Slúžiť má na realizáciu aktivít s mládežou, ako aj na aktivity pracovnej integrácie obyvateľov z marginalizovanej rómskej komunity a podujatia zamerané na prepájanie komunít v meste a regióne.Ďalšou fázou projektu s názvom Budujeme nádej na Luníku IX je práve samofinancovaná svojpomocná výstavba rodinných domov. Záujemcovia musia splniť viacero podmienok, a to napríklad rok si sporiť, nemôžu mať dlhy a deti musia pravidelne chodiť do školy. Následne môžu získať mikropôžičku, ktorú budú splácať. Na výstavbe svojho domu sa budú podieľať s pomocou stavebného učiteľa.Prvý rodinný dom si bude stavať rodina Kandúrová.povedala Ružena Kandúrová s tým, že pôjde o jej prvé vlastné bývanie. Dom by mal byť hotový na budúci rok. Bývať v ňom bude s manželom, dvomi dcérami a vnučkou, ktorú má v opatere.dodala Poklembová.Projekt nadväzuje na úspešnú svojpomocnú výstavbu rodinných domov v Rankovciach. Realizuje ho ETP Slovensko v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom, mestom Košice, mestskou častou Luník IX a ďalšími partnermi. Cieľom je priniesť nové šance ľudom z vylúčených komunít. Prostredníctvom svojpomocnej výstavby majú obyvatelia sídliska získať aj pracovné zručnosti.