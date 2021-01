Po Troch kráľoch sa v Košiciach začne zber vianočných stromčekov

Košice 5. januára (TASR) – Zber a odvoz vianočných stromčekov bude spoločnosť Kosit na základe požiadavky a v spolupráci s Magistrátom mesta Košice realizovať od štvrtka (7. 1.) do 28. februára. TASR o tom za spoločnosť informovala Slavomíra Brzová.



Podľa jej slov ide o ekologické zhodnotenie, štandardne sa počas takéhoto zberu vyzbiera približne 40 ton dreviny. „Obyvatelia môžu nepotrebné vianočné stromčeky z domácností ponechať v prípade bytovej zástavby priamo pri stanovištiach kontajnerov, odkiaľ budú priebežne odvážané. Stromčeky z rodinných domov je možné ukladať na mestskou časťou vyhradených miestach alebo môžu byť prinesené do ktoréhokoľvek zberného dvora v Košiciach,“ spresnil riaditeľ divízie služieb spoločnosti Kosit Michal Hrabovský s tým, že vyzbierané stromčeky budú následne zhodnotené v mestskej kompostárni v Bernátovciach.



Stromčeky je žiadané čo najdôslednejšie odzdobiť od vianočných dekorácií. Pred zberom ich nie je potrebné baliť do fólií, zväzovať špagátom či inak pripraviť na odvoz. Firma tiež pripomína, že vianočný stromček je možné ekologicky zhodnotiť aj v domácom kompostéri.