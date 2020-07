Košice počas letných prázdnin rekonštruujú MŠ a ZŠ za 3,6 milióna eur

Košice 21. júla (TASR) – Mesto Košice počas letných prázdnin opravuje spolu 42 škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, hodnota prác dosahuje viac ako 3,6 milióna eur. Pre TASR to uviedol hovorca magistrátu Vladimír Fabian.



„Prevažne ide o odstránenie statických porúch budov, rekonštrukcie vstupných vestibulov, strešných plášťov, rekonštrukcie elektroinštalačných rozvodov a kanalizačných rozvodov, výmeny okien, opravy strešných plášťov, rekonštrukcie sociálnych zariadení a podobne,“ spresnil s tým, že práce v hodnote 445.000 eur ukončili. Hodnota tých, ktoré aktuálne realizujú, predstavuje 1,46 milióna eur a ďalšie sú pred začatím.



Najvýraznejšou investíciou je odstránenie statických porúch budov materskej (MŠ) aj základnej školy (ZŠ) Jenisejská. Spolu ide o sumu 636.000 eur. Za necelých 200.000 eur pribudne v ZŠ Družicová atletický ovál. „Vyše 700 žiakov tejto najväčšej školy v mestskej časti Nad jazerom bude môcť od začiatku nového školského roka využívať 200-metrový atletický ovál,“ uviedol na sociálnej sieti primátor Jaroslav Polaček. V rámci projektu inštalovali aj zavlažovanie či osvetlenie. Práce majú byť dokončené v polovici augusta.



Obnovou elektroinštalácie, strešných plášťov a opravou striech prechádzajú ZŠ Kežmarská, Hroncova, Belehradská a Požiarnická, ako aj MŠ Čínska, Čordákova a Hemerkova. Na rekonštrukcii vstupných vestibulov a oprave fasád pracujú v MŠ Muškátová a Čínska. Okná vymieňajú na štyroch MŠ a šiestich ZŠ.



Všetky práce by podľa Fabiana mali byť ukončené do konca letných prázdnin, prípadne do konca septembra. V pôsobnosti mesta Košice je dohromady 61 materských, 32 základných škôl, dve ZŠ s MŠ a ďalšie školské zariadenia.