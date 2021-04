Košice počas pandémie investujú do obnovy škôl takmer 11 miliónov eur

Košice 14. apríla (TASR) – Mesto Košice využilo obdobie pandémie nového koronavírusu aj na rekonštrukcie materských (MŠ) a základných škôl (ZŠ) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, investície počas minulého a tohto kalendárneho roka dosiahnu hodnotu takmer 11 miliónov eur. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval primátor Jaroslav Polaček s tým, že práce neobmedzujú chod žiadneho školského zariadenia.



„Takmer na každej škole sme obnovovali, renovovali. Menili sme okná, robili sa opravy striech, jedální, elektroinštalácie, alebo aj toalety pre deti či pre samotných zamestnancov,“ povedal. Najviac peňazí mesto investovalo do MŠ a ZŠ Jenisejská, kde riešili najmä statické poruchy budov. Na ZŠ Staničná pribudla napríklad vynovená jedáleň za necelých 150.000 eur a na MŠ Muškátová zrekonštruovali vstupné vestibuly za viac ako 130.000 eur.



Ako primátor pripomenul, oblasť vzdelávania tvorí takmer polovicu rozpočtu mesta, väčšina predstavuje mzdové náklady. Každý rok zároveň plánujú investície do svojich škôl z rozpočtu mesta, eurofondov a ďalších externých zdrojov. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je dokopy 34 ZŠ a 56 MŠ. „Prispôsobili sme sa pandémii ako takej, pomohli nám aj riaditelia škôl, ktorí využili voľnejší čas na to, aby sme vedeli lepšie identifikovať problémy a dokázali sme nastaviť procesy na magistráte tak, aby sme naozaj efektívne investovali. Oproti štandardnému obdobiu je tá investícia asi dvojnásobná,“ dodal.



Podľa jeho slov sa na zákazkách podarilo ušetriť 30 až 40 percent z ich predpokladanej hodnoty, pričom tieto financie opätovne investovali, resp. plánujú dať do rekonštrukcií škôl. „Pandemické obdobie sme sa snažili využiť nielen na to, aby sme samotné investície preinvestovali, ale aby sme mali aj priestor na to, aby sme mohli projektovať. Mnohé veci sa teraz ešte dokončujú. Máme to nastavené tak, aby sme cez letné prázdniny dotiahli všetky investície, ktoré sme si v rámci toho pandemického obdobia nastavili,“ doplnil Polaček.