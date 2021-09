Na Sídlisku KVP by mal vzniknúť priestor pre moderné športy

Košice 26. septembra (TASR) – V košickej mestskej časti (MČ) Sídlisko KVP by mohlo vzniknúť športovo oddychové spoločenské centrum Pod mostom. Mestskí poslanci v uplynulých dňoch odobrili pre MČ prenájom pozemkov pri Moskovskej triede na tento účel. Jej starosta Ladislav Lörinc odhaduje, že náklady na realizáciu projektu zameraného na moderné mestské športy by mohli dosiahnuť sumu pol milióna eur.



„Chceme tam vytvoriť veľký areál, kde budú športy ako skejtbording, street park, parkour park a nejaké workoutové ihriská, kde si ľudia môžu zacvičiť,“ spresnil pre TASR. Okrem plôch a externých prvkov pre jednotlivé športy by tam malo byť aj zázemie pre návštevníkov vrátane bufetu či sociálnych zariadení.



„V rámci tejto lokality bola najprv zrušená stará nájomná zmluva pre jedno občianske združenie, ktoré malo realizovať projekt z externých financií, ale nepodarilo sa to. My ako MČ máme záujem prebrať toto územie. Vidíme jeho obrovský potenciál,“ povedal Lörinc s tým, že z nevábneho priestoru pod mostom by sa mohlo stať miesto, ktoré by na športové vyžitie lákalo mládež. Pripomenul, že lokalita je dobre prístupná verejnou hromadnou dopravou a zároveň by jej aktívnym využívaním nedochádzalo k rušeniu ostatných obyvateľov MČ.



V súčasnosti má MČ pripravenú štúdiu k projektu. Po schválení prenájmu podľa Lörinca môžu pokračovať v príprave projektovej dokumentácie. „Budeme žiadať o územné a stavebné konanie,“ dodal. Cieľom MČ je mať v budúcom roku projekt pripravený na žiadosť o nenávratný finančný príspevok. S jeho realizáciou by sa tak najskôr mohlo začať v roku 2023. MČ by podľa jeho slov mohla projekt spolufinancovať sumou okolo 150.000 eur, pričom ho možno realizovať aj po etapách.