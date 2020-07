Košice podali trestné oznámenia pre falšovanie stavebných povolení

Košice 21. júla (TASR) – Dve trestné oznámenia podalo mesto Košice pre podozrenie z falšovania stavebných povolení. Informoval o tom primátor Jaroslav Polaček na utorkovom brífingu. Stavebný úrad neeviduje rozhodnutie na vnútornú prestavbu budovy na Moyzesovej ulici ani výstavbu rodinného domu v košickej mestskej časti Krásna. Sporné sú podľa neho dátumy, podpis či ďalšie faktografické údaje.



Prvý prípad sa týka vydania rozhodnutia o zmene v užívaní časti stavby na Moyzesovej ulici. Stavebnému úradu prostredníctvom košického regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) doručili na overenie žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky, ktorú predkladala košická spoločnosť. Preverením zistili, že takéto rozhodnutie nevydali. Stavebný úrad neeviduje ani žiadnu žiadosť v tejto veci. Na spornom rozhodnutí sa tiež uvádza podpis bývalého vedúceho referátu stavebného úradu mesta, ktorý v tom čase nežil. „Keď sa na rozhodnutie pozriete, má všetky znaky, ktoré má stavebné povolenie mať – pečiatku podateľne, prijímateľa, podpisy, číslo rozhodnutia,“ povedal Polaček. Niektoré uvedené dátumy pripadajú na nedeľu, pričom v posledný deň týždňa stavebný úrad neoznamuje konania ani nevykonáva miestne šetrenia. Dokument podľa neho firma predložila inému orgánu a chcela sa domáhať výhod.



Na základe ďalšieho údajne sfalšovaného rozhodnutia začal iný vlastník stavať rodinný dom v Krásnej. Momentálne sa už na mieste nachádzajú základy domu a betónová platňa. Stavebné práce sú pozastavené. Magistrát uviedol, že Stavebný úrad Košice žiadne stavebné povolenia v tejto lokalite doposiaľ nevydal a rovnako nikdy nedostal ani žiadosť o ich vydanie.



„Sú to neexistujúce rozhodnutia, aj čo sa týka čísel konaní. V našej evidencii tieto rozhodnutia nie sú,“ povedala za stavebný úrad Iveta Kramárová. Podľa primátora došlo k spáchaniu trestného činu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky. To, či by povolenie získali, ak by žiadosť riadne podali, povedať nedokázal. „Stavebník musí stavebnému úradu predložiť projekty, povolenia a rôznu dokumentáciu. My namiesto toho disponujeme rozhodnutím,“ dodal s tým, že v súčasnosti preverujú viacero podobných podnetov.



Mesto Košice podalo za uplynulého poldruha roka po nástupe nového vedenia celkovo 11 podnetov a trestných oznámení na prokuratúru. Väčšinu z nich v súčasnosti vyšetrujú. Ako magistrát uvádza na svojej webovej stránke, týkali sa najmä podozrení zo spáchania subvenčných podvodov, zneužívania právomoci verejného činiteľa, falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, marenia konkurzného konania alebo nehospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.