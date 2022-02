Podmienky pre vjazd do pešej zóny v centre Košíc sa od marca zmenia

Košice 18. februára (TASR) – Podmienky pre vjazd do košickej pešej zóny v centre mesta sa od 1. marca zmenia. Do platnosti vstúpi nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o režime užívania historickej časti mesta, ako aj o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v nej. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.



Podľa primátora Jaroslava Polačeka nejde o výrazné zmeny, ale skôr o spresnenie pravidiel, čím reagujú aj na nedisciplinovaných motoristov. Ak chcú dlažbu na Hlavnej ulici opraviť a vymeniť poškodené časti, podľa neho je potrebné obmedziť dopravu a preťažené autá v historickom centre.



„Cieľom je, aby nám tam celodenne nechodilo zásobovanie, dodávky či donáškové služby, ktoré Hlavnú ulicu ničia a zvyšujú nám náklady na jej údržbu a opravu. Chceme, aby čas pre zásobovanie a dopravné služby, ktoré je potrebné zabezpečiť, boli vykonané do 9.00 h. Následne bude Hlavná ulica uzavretá. Sprístupnená bude len tým, ktorí tam majú nehnuteľnosť a nemajú k nej iný prístup,“ uviedol pre TASR s tým, že k dodržiavaniu pravidiel majú dopomôcť monitorovanie aj technické zabezpečovacie zariadenia.



Cez deň a vo večerných hodinách sa do pešej zóny bude možné dostať iba s vydaným povolením mesta. Aj naďalej platí, že motorové vozidlá môžu zotrvať v pešej zóne len na nevyhnutný čas. O výnimku môžu požiadať aj fyzické alebo právnické osoby, ktoré tam zabezpečujú stavebné práce a údržbu inžinierskych sietí alebo spravujú nehnuteľnosti v pešej zóne a ďalšie špecifické prípady uvedené vo VZN.



Vstup do všetkých častí pešej zóny bude oslobodený od dane predovšetkým v čase určenom na zásobovanie. Uvedení vlastníci nehnuteľností si môžu vybrať, či za každý deň vjazdu a zotrvania v pešej zóne zaplatia jedno euro alebo paušálne 100 eur ročne. „V takom prípade to musí daňovník oznámiť mestu Košice, ktoré je správcom dane. V prípade, ak je držiteľom vozidla fyzická osoba s trvalým pobytom v historickej časti alebo v nej vlastní nehnuteľnosť, zaplatí len 30 eur ročne,“ dodáva magistrát. Od dane bude oslobodený vjazd a zotrvanie v historickej časti, ak bude vozidlo prepravovať osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.



Bližšie informácie, ako aj potrebné formuláre žiadostí o povolenie sú zverejnené na webovej stránke mesta.