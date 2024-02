Košice podpísali zmluvu s teplárňami pre budúci teplovod

Košice 28. februára (TASR) - Košický primátor Jaroslav Polaček podpísal s vedením štátnej akciovej spoločnosti MH Teplárenský holding zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemkoch na trase budúceho teplovodu. Plánovaná výstavba teplovodu, ktorý má do Košíc priviesť geotermálnu energiu zo Svinice - Ďurkova, Bidoviec a Olšovian, tak podľa magistrátu postúpila o ďalší krok. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



Mesto vlastní takmer 2300 metrov štvorcových, po ktorých bude prechádzať budúci teplovod medzi Svinicou a Košicami. "Obe strany sa dohodli, že vecné bremeno bude zriadené za jednorazovú odplatu vo výške podľa znaleckého posudku, ktorého vypracovanie zabezpečí po porealizačnom zameraní projektu Geoterm na vlastné náklady MH Teplárenský holding. Štátna akciovka zároveň zaplatí mestu jednorazovú náhradu za dočasné užívanie pozemkov počas výstavby teplovodu vo výške jeho euro," uvádza mesto.



Primátor pripomenul, že projekt získal vlani štatút významnej investície, pričom sa po častiach postupne dostávajú do ďalších fáz jeho realizácie. Využitie geotermálnej energie má výrazne prispieť k napĺňaniu dekarbonizačných cieľov a k napĺňaniu podielov výroby tepla z obnoviteľných zdrojov energie, ku ktorým sa zaviazala vláda SR. Mesto tvrdí, že tepláreň bude môcť znížiť množstvo emisií oxidu uhličitého vznikajúcich z čierneho uhlia, respektíve zemného plynu, o 50.000 ton ročne.



Podľa Polačeka môžu Košičania vďaka geotermálnej energii okrem čistejšieho vzduchu očakávať aj stabilné ceny tepla. "V úvodnej fáze spustenia zámeru by sme chceli docieliť, aby sa voda z geotermálnych vrtov podieľala na výrobe 20 percent tepla, ktoré slúži na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. V budúcnosti by sa kapacita mala postupne zvyšovať a dosiahnuť možno až 80 percent," doplnil.



Celkové odhadované náklady na projekt sa pohybujú na úrovni 105 miliónov eur, z eurofondov by na tento účel malo ísť 56 miliónov eur. Prvé dodávky geotermálneho tepla do systému centrálneho zásobovania teplom v Košiciach sú naplánované na rok 2026.