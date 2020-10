Košice pokračujú v budovaní inteligentných priechodov

Košice 17. októbra (TASR) – Mesto Košice pokračuje v budovaní inteligentných priechodov pre chodcov, v mestskej časti (MČ) Sídlisko KVP realizujú dva takéto priechody spolu za viac ako 40.000 eur. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť chodcov. Magistrát o tom informuje na svojej webovej stránke.



Vedúci oddelenia výstavby a majetku MČ Sídlisko KVP Jaromil Čop pre TASR uviedol, že magistrát požiadali o zriadenie šiestich inteligentných priechodov pre chodcov na komunikáciách, ktoré sú v jeho správe. „Mesto pristúpilo k realizácii dvoch priechodov, z toho jeden je na Moskovskej triede pri zastávke mestskej hromadnej dopravy a druhý na Triede KVP smerom k poliklinike,“ povedal. Verí, že to výrazne zvýši bezpečnosť chodcov v daných úsekoch, na ktorých sa v uplynulých rokoch stalo viacero dopravných nehôd, a mesto bude pokračovať v riešení ďalších priechodov.



Ako povedal primátor Jaroslav Polaček, táto MČ bude mať ako jediná na svojom území dva takéto priechody. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je do konca novembra. „Uplynulý rok sa nám po inštalovaní inteligentného zvýraznenia a ďalších bezpečnostných prvkov na priechodoch podarilo zvýšiť bezpečnosť v piatich košických lokalitách. V prácach pokračujeme a už teraz sa v spolupráci so starostami zamýšľame nad budúcoročnými investíciami,“ spresnil s tým, že pribudnúť by mali aj na Rovníkovej ulici v MČ Nad Jazerom a na Ondavskej ulici pri Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v MČ Západ. V závere uplynulého roka v rámci prvej etapy zrealizovali inteligentné zvýraznenia priechodov na Južnej triede v MČ Juh, na Národnej triede v MČ Sever, na Triede L. Svobodu v MČ Dargovských hrdinov, na Staničnom námestí v MČ Staré Mesto a na Ázijskej triede v MČ Sídlisko Ťahanovce.



Podľa hovorcu mesta Vladimíra Fabiana sú inteligentné priechody pre chodcov jedným z najúčinnejších prostriedkov na zlepšenie ich bezpečnosti a 24 hodín denne slúžia ako prevencia pred vznikom dopravných nehôd. Pred priechodmi sú osadené stožiare verejného osvetlenia so špeciálnymi svietidlami na osvetlenie priechodov a zároveň je na nich osadené svetelné dopravné značenie - výstražné oranžové LED svetlá. „Počas neprítomnosti chodca funguje osvetlenie na 40 percent, po jeho priblížení sa k priechodu dochádza k aktivácii inteligentného priechodu prostredníctvom detektora pohybu a intenzita osvetlenia sa zvýši na maximum,“ vysvetlil s tým, že počas prechádzania chodca z jednej strany na druhú zároveň blikajú výstražné LED svetlá, ktoré následne zhasnú a intenzita osvetlenia sa opäť zníži na 40 percent.