< sekcia Regióny
Košice pokračujú v modernizácii električkových tratí
Po dohode so zhotoviteľom, spoločnosťou Eurovia SK, uverejňuje aktuálny týždenný plán prác každý pondelok na sociálnej sieti.
Autor TASR
Košice 24. augusta (TASR) - Mesto Košice v spolupráci so zhotoviteľom pokračuje v modernizácii električkových tratí na sídlisku Nad jazerom. Po dohode so zhotoviteľom, spoločnosťou Eurovia SK, uverejňuje aktuálny týždenný plán prác každý pondelok na sociálnej sieti. Ako TASR informovala Jana Poľová z referátu marketingu a styku s verejnosťou košického magistrátu, harmonogram prác prispôsobili motoristickej verejnosti.
Pôvodný harmonogram podľa Poľovej počítal s uzavretím prejazdov cez električkovú trať a jedného jazdného pruhu na Slaneckej ceste, ako aj na Moste VSS v smere do centra už počas letných prázdnin. „Vzhľadom na aktuálnu dopravnú situáciu v meste a očakávanú rekonštrukciu mosta na Hlinkovej ulici, na ktorom bolo po statickom posudku mesto nútené zúžiť dopravu, sa investor a zhotoviteľ dohodli, že zmenia pôvodný harmonogram prác. K uzavretiu jazdného pruhu na Moste VSS pristúpia až po spustení juhovýchodného obchvatu mesta, ktorý má v danom úseku odkloniť nákladnú a kamiónovú dopravu a odľahčiť tak košickú motoristickú verejnosť,“ uviedla Poľová.
„V spolupráci s mestom Košice sme pristúpili k úprave harmonogramu, ktorým zabezpečíme plynulosť dopravy a komfort obyvateľov. Veríme, že vďaka tejto úprave harmonogramu sa nám podarí zabezpečiť hladký priebeh prác bez výrazných dopravných komplikácií,“ uviedol riaditeľ závodu Košice, Eurovia SK Štefan Bálint.
Súčasťou diela ja aj spomenutá rekonštrukcia električkového mosta nad železničnou traťou, ktorý susedí s Mostom VSS. Najvýraznejšou zmenou v harmonograme je tak presun plánovanej uzávery jedného jazdného pruhu na Moste VSS a taktiež na Slaneckej ceste v smere do centra na koniec septembra.
Výsledkom modernizácie električkovej trate (MET2) bude podľa mesta vyšší komfort cestovania, bezpečnosť a spoľahlivosť električkovej dopravy v Košiciach. „Celkovo máme na túto stavbu vyčlenených až 77 miliónov eur a už dnes vieme, že na základe požiadaviek obyvateľov sídliska Nad jazerom budeme namiesto piatich plánovaných električkových zastávok realizovať ďalšiu – na Važeckej ulici, a to tak, aby cestujúci dostali ešte väčší komfort cestovania,“ uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček.
Celková dĺžka rekonštruovanej trate predstavuje takmer sedem kilometrov a má ju na starosti konzorcium firiem pod vedením spoločnosti Eurovia SK spolu so spoločnosťami Elza – Elektromontážny závod Bratislava a GJW Praha. Tie uspeli spomedzi poltucta uchádzačov vo verejnom obstarávaní, pričom ich víťazná ponuka vo výške 64.949.141 eur bola takmer o 23 percent nižšia než predpokladaná hodnota zákazky. Mesto na financovanie projektu získalo peniaze v plnej výške z eurofondov. Trať má byť verejnosti odovzdaná do konca letných prázdnin 2026.
Pôvodný harmonogram podľa Poľovej počítal s uzavretím prejazdov cez električkovú trať a jedného jazdného pruhu na Slaneckej ceste, ako aj na Moste VSS v smere do centra už počas letných prázdnin. „Vzhľadom na aktuálnu dopravnú situáciu v meste a očakávanú rekonštrukciu mosta na Hlinkovej ulici, na ktorom bolo po statickom posudku mesto nútené zúžiť dopravu, sa investor a zhotoviteľ dohodli, že zmenia pôvodný harmonogram prác. K uzavretiu jazdného pruhu na Moste VSS pristúpia až po spustení juhovýchodného obchvatu mesta, ktorý má v danom úseku odkloniť nákladnú a kamiónovú dopravu a odľahčiť tak košickú motoristickú verejnosť,“ uviedla Poľová.
„V spolupráci s mestom Košice sme pristúpili k úprave harmonogramu, ktorým zabezpečíme plynulosť dopravy a komfort obyvateľov. Veríme, že vďaka tejto úprave harmonogramu sa nám podarí zabezpečiť hladký priebeh prác bez výrazných dopravných komplikácií,“ uviedol riaditeľ závodu Košice, Eurovia SK Štefan Bálint.
Súčasťou diela ja aj spomenutá rekonštrukcia električkového mosta nad železničnou traťou, ktorý susedí s Mostom VSS. Najvýraznejšou zmenou v harmonograme je tak presun plánovanej uzávery jedného jazdného pruhu na Moste VSS a taktiež na Slaneckej ceste v smere do centra na koniec septembra.
Výsledkom modernizácie električkovej trate (MET2) bude podľa mesta vyšší komfort cestovania, bezpečnosť a spoľahlivosť električkovej dopravy v Košiciach. „Celkovo máme na túto stavbu vyčlenených až 77 miliónov eur a už dnes vieme, že na základe požiadaviek obyvateľov sídliska Nad jazerom budeme namiesto piatich plánovaných električkových zastávok realizovať ďalšiu – na Važeckej ulici, a to tak, aby cestujúci dostali ešte väčší komfort cestovania,“ uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček.
Celková dĺžka rekonštruovanej trate predstavuje takmer sedem kilometrov a má ju na starosti konzorcium firiem pod vedením spoločnosti Eurovia SK spolu so spoločnosťami Elza – Elektromontážny závod Bratislava a GJW Praha. Tie uspeli spomedzi poltucta uchádzačov vo verejnom obstarávaní, pričom ich víťazná ponuka vo výške 64.949.141 eur bola takmer o 23 percent nižšia než predpokladaná hodnota zákazky. Mesto na financovanie projektu získalo peniaze v plnej výške z eurofondov. Trať má byť verejnosti odovzdaná do konca letných prázdnin 2026.