Košice pokračujú v prácach na športoviskách v areáloch škôl

Košice 8. decembra (TASR) - Stavebné práce pri budovaní a modernizácii športovísk v areáloch košických základných škôl (ZŠ) pokračujú aj v decembri. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke s tým, že ihrisko v Parku mládeže by malo byť hotové ešte tento rok. Pred otvorením je aj nafukovacia hala pre atletiku v areáli ZŠ Nám. L. Novomeského. Multifunkčné ihrisko s tartanovou dráhou na Sídlisku KVP by mali dokončiť na jar.



S budovaním školského športoviska ZŠ Janigova za 230.000 eur začali v októbri. Po novom by tam mala byť k dispozícii nová atletická 60 metrov dlhá tartanová trojdráha s pieskovým doskočiskom a multifunkčné ihrisko s workoutovou zostavou. Stavbári sa v súčasnosti venujú najmä výstavbe oporného múra, ktorý chcú stihnúť dokončiť ešte pred Vianocami. Jeho súčasťou bude aj nové hľadisko s kapacitou 85 divákov nad multifunkčným ihriskom a ďalších 45 miest nad bežeckou dráhou a doskočiskom.



Svoju podobu od augusta postupne mení aj areál budovy bývalej ZŠ Park mládeže 5 na sídlisku Mier, ktorú má v súčasnosti prenajaté rovnomenné gymnázium. "Investícii vo výške 204.000 eur sa potešia najmä hokejbalisti," skonštatoval magistrát, podľa ktorého tam pribudne ihrisko s rozmermi 32 x 53 metrov, ale aj basketbalové koše. V súčasnosti v celom areáli finišujú dokončovacie práce. "Ak to finančné možnosti rozpočtu mesta dovolia, revitalizáciou by tam mal prejsť aj zarastený a dlhodobo nevyužívaný atletický ovál, kde sa počíta s jeho premenou na moderné športovisko," doplnil.



Podľa vedúceho referátu športu a mládeže Mária Šveca predstavovali tohtoročné investície mesta do telocviční a ihrísk v areáloch škôl zhruba jeden milión eur. "Takto investované peniaze nám pomáhajú zlepšovať nielen zdravie a fyzickú kondíciu našich žiakov počas hodín telesnej výchovy, ale zároveň ponúkajú aj možnosť športových aktivít pre všetky vekové kategórie Košičanov," pripomenul.