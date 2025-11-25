< sekcia Regióny
Košice pokračujú v projekte obnovy kalvárie
Obnova celého areálu na kalvárii je podľa mesta nevyhnutná pre dlhodobo zlý technický stav kaplniek, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou.
Autor TASR
Košice 25. novembra (TASR) - Obnova súboru košických kalvárskych kaplniek a blízkeho areálu pokračuje dokončovaním procesov potrebných na získanie stavebného povolenia a vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa prác. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke s tým, že s obnovou celého areálu by sa mohlo začať na budúci rok.
V uplynulých mesiacoch sa podľa neho uskutočnili všetky prípravné práce, týkajúce sa získania a realizácie viacerých potrebných odborných posudkov vrátane sondáží, archeologického, reštaurátorského či architektonicko-historického výskumu.
V prvej etape obnovy sa chcú zamerať na odvodnenie kaplniek, odstránenie vlhkosti a prerastených koreňov, statické zásahy a úpravy terénu. „V druhej etape je naplánovaná sanácia nadzemnej časti kaplniek vrátane strešných konštrukcií, bleskozvodov, odstránenia nevhodných omietok a kompletné reštaurovanie štvrtej a pätnástej kaplnky. Ak budúci rok začneme s hlavnými prácami, veríme, že do konca roka 2028 by mohol byť celý projekt ukončený,“ informoval vedúci strategického oddelenia a zástupca riaditeľa košického magistrátu Richard Dlhý.
Projekt má byť financovaný z eurofondov. Kooperačná rada územia mestského rozvoja Košice vo februári schválila na dve etapy obnovy sumu 1,35 milióna eur. Prijímateľom financií bude nezisková organizácia Perly Gotickej cesty, ktorú založilo mesto Košice a Farnosť sv. Alžbety. Magistrát uviedol, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v súčasnosti kontroluje žiadosť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov.
