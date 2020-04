Policajné kontroly v Košiciach ovplyvnili aj spoje MHD

Košice 8. apríla (TASR) – Z dôvodu policajných kontrol pre obmedzenie voľného pohybu meškalo dnes v Košiciach viacero liniek mestskej hromadnej dopravy, niektoré spoje zostali zablokované. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice Vladimíra Petrušová. Podľa jej slov aktuálne dochádza k meškaniu v rozsahu päť až desať minút.



„Spoje na linke číslo 52 v čase od 5:30 približne do 8:00 meškali od piatich do 30 minút z dôvodu policajnej kontroly pred valcovňami U. S. Steel. Približne od 8:30 do 9:30 dochádzalo k meškaniu približne do siedmich minút,“ spresnila.



Z dôvodu policajnej kontroly v Myslave ostal ďalší spoj na Myslavskej ceste asi hodinu zablokovaný. „Linka číslo 35 sa z Heringeša nevedela dostať na Herliansku cestu, pretože pri odpočívadle bola vykonávaná policajná kontrola a vznikali tak veľké kolóny,“ dodala s tým, že linka meškala okolo 20 minút.



Ďalšie meškania evidovali aj na linke z Lorinčíka a jeden spoj zo Šebastoviec zostal pred Barcou zablokovaný, z dôvodu veľkého meškania ho nenahradili.



„Po 8:30 dochádzalo už len k bežným meškaniam spojov,“ uviedla Petrušová. Podľa nej mali ostatné linky v meste malé bežné meškania a všetky vynechané a meškajúce spoje boli nahradené dispozičnými zálohami.