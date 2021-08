Polícia v Košiciach prijala pred protestami opatrenia

Košice 31. augusta (TASR) – Polícia bude v súvislosti s protestnými zhromaždeniami na stredajší (1. 9.) Deň Ústavy SR v centre Košíc zabezpečovať primerané bezpečnostné opatrenia a bezpečnostnú situáciu priebežne monitorovať a vyhodnocovať. Pre TASR to uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



„V súvislosti so zhromaždeniami, ktoré sa budú konať v stredu v meste Košice, bude Policajný zbor v rámci plnenia svojich úloh zabezpečovať primerané bezpečnostné opatrenia, tak ako pri iných verejných zhromaždeniach občanov, ktorých cieľom je primárne zabezpečiť nerušený priebeh zhromaždenia, ochranu života a zdravia, majetku a verejného poriadku, a na vzniknuté situácie bude zákonom upraveným spôsobom reagovať,“ uviedla Mésarová.



Košický magistrát pre TASR potvrdil, že organizátorov zhromaždení na Hlavnej ulici upozornil na zákon o Ústavnom súde (ÚS) SR, ktorý hovorí o zákaze zhromaždení v okruhu 100 metrov od budov ÚS a od miest, kde pojednáva.



Podľa viceprimátora Košíc Marcela Gibódu boli Košice vždy tolerantným mestom a nikto nebráni tomu, aby v ňom ľudia mohli vyjadriť svoj názor. Pripomína však, že so stredajším sviatkom úzko súvisí nielen sloboda, ktorú protestujúci žiadajú, ale aj dodržiavanie zákonov. „V posledných dňoch hovorili niektorí opoziční politici o organizovaní protestov priamo pred budovou Ústavného súdu, čo zákon neumožňuje. Veríme tomu, že zo strany polície dôjde k zabezpečeniu toho, aby bol tento zákon dodržaný a aby nedošlo k narúšaniu poriadku alebo nebodaj výtržnostiam,“ uviedol.