Košický kraj pomôže pri svojpomocnej výstavbe domov na Luníku IX

Košice 25. augusta (TASR) – Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja (KSK) pomôže so svojpomocnou výstavbou rodinných domov na Luníku IX. Sumu 100.000 eur na tento účel pre sociálny podnik vyčlenili krajskí poslanci na svojom tohtotýždňovom rokovaní. Projekt sa zrealizuje spolu s občianskym združením ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj. KSK o tom informuje na svojej webovej stránke.



Sociálny podnik KSK má na sídlisku, kde žije prevažne rómska komunita, pomôcť s výstavbou vzorovej stavby, podľa ktorej sa bude na sídlisku stavať ďalších šesť alebo sedem rodinných domov. Nápomocný má byť aj pri ich realizácii. Vzorový dom poslúži ako dočasné ubytovanie i komunitné centrum. „Ak pôjde všetko podľa plánu, komunitné centrum na Luníku IX by mohlo fungovať už od leta 2022. Aktuálne bola podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia, s výstavbou by sme mali začať v priebehu septembra,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Podľa neho je projekt postavený na princípe udržateľnosti. „Rodiny si postavia domy vlastnými rukami, okrem strechy nad hlavou získajú aj pracovné návyky a zúčastňujú sa na edukačných aktivitách,“ dodal. Pripomína, že obyvatelia sídliska, ktorí sa dostali do programu výstavby rodinných domov, si potrebujú minimálne rok vopred pravidelne sporiť, nemôžu mať dlh a ich deti musia riadne navštevovať školu. Zároveň sa zúčastňujú na vzdelávacích programoch.



Projekt nadväzuje na svojpomocnú a samofinancovanú výstavbu rodinných domov v Rankovciach, ktorej pilotnú fázu realizovalo ETP Slovensko v rokoch 2014 – 2017. Kraj sa podľa vlastných slov rozhodol podporiť výstavbu domov na Luníku IX práve na základe dobrých skúseností z pilotného projektu. „ETP Slovensko poskytne obyvateľom odbornú pomoc pri výstavbe rodinných domov, napríklad pri vybavovaní stavebného povolenia, ale aj pri samotnej výstavbe v podobe takzvaného stavebného učiteľa,“ uviedla riaditeľka ETP Slovensko Veronika Poklembová. Ako dodala, prínosom projektu je, že rieši nielen otázku bývania vybraných klientov, ale zároveň umožňuje zapojiť do pracovného a vzdelávacieho procesu aj ťažko zamestnateľných ľudí.