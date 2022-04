Príspevok ľuďom, ktorí ubytovali utečencov, budú v Košiciach riešiť MČ

Košice 4. apríla (TASR) - Poskytovanie príspevku ľuďom, ktorí odídencom poskytujú ubytovanie, budú mať v Košiciach na starosti mestské časti (MČ). Túto kompetenciu prenieslo z mesta na MČ mestské zastupiteľstvo. Urobilo tak zmenou Štatútu mesta Košice, ktorú odobrilo na svojom pondelkovom mimoriadnom rokovaní.



MČ budú zastrešovať celú agendu v súvislosti s poskytovaním príspevkov. Týka sa to aj obdobia spätne, teda od účinnosti balíka opatrení známych ako lex Ukrajina do pondelkovej zmeny štatútu. Mesto má príslušným MČ bezodkladne postúpiť všetky podklady, ktoré mu boli doručené v súvislosti s uplatnením príspevku.



„Z pohľadu mesta má prenesenie tejto kompetencie význam aj v tom, že MČ majú, na rozdiel od mesta, priamy prístup do registra obyvateľov (REGOB),“ uviedol magistrát v materiáloch, ktoré poslanci v pondelok schválili.



Príspevok za ubytovanie odídencov bude súhrnne maximálne 500 až 1250 eur za mesiac v závislosti od počtu poskytovaných miestností. Vyplácať sa má cez obec. Vyplýva to zo zákona o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorý minulý týždeň podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Rodiny si príspevok uplatnia v obci, obec na ministerstve vnútra, a to na rezorte financií.