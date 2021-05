Košickí poslanci budú určovať tému v mestskom mesačníku

Košice 3. mája (TASR) – Košickí poslanci majú určovať tému, ktorá bude obsahom mestského mesačníka s názvom V skratKE. Rozhodli o tom na svojom pondelkovom rokovaní. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) hlasovalo aj o zrušení vydávania tohto periodika, s tým sa však potrebná väčšina poslancov nestotožnila. Prvé, tzv. nulté číslo mesačníka, vyšlo v závere januára.



„Navrhol som, aby sme aj my ako MsZ mohli určiť, aká téma sa má v mesačníku riešiť. Napríklad na najbližšom MsZ podám návrh, aby sa v ňom vyčlenila dvojstránka, ktorá bude občanov informovať o možnostiach separovaného odpadu,“ povedal poslanec Ladislav Strojný. Jeho návrh MsZ odobrilo.



Na základe schváleného poslaneckého návrhu Ladislava Lörinca má primátor Jaroslav Polaček na najbližšie rokovanie predložiť aj návrh zásad, ktoré majú upravovať i spôsoby komunikácie a informovanosti občanov prostredníctvom všetkých komunikačných prostriedkov mesta, a to aj formu, periodicitu, tvorbu obsahu, redakčnú radu a podobne. Polaček má tiež predložiť MsZ na hlasovanie zloženie redakčnej rady, ktorej súčasťou majú byť aj poslanci.



Tému mesačníka otvoril na rokovaní poslanec Jozef Karabin, ktorý ho chcel zrušiť. Podľa jeho slov toto periodikum vzniklo bez vedomia viacerých poslancov, bez vopred schváleného finančného krytia a doposiaľ nebol distribuovaný do niektorých mestských častí. Niektorí poslanci, tak ako na februárovom rokovaní, kritizovali aj obsah mesačníka. „Všetky podnety, ktoré postupne prichádzajú, odkedy sme ho uviedli do života, sú mnohokrát legitímne. Nikto sa nebráni konštruktívnej diskusii, nápadom. Chceme, aby bol tento mesačník naozaj pre všetkých,“ povedal pre TASR primátor.



MsZ ešte vo februári schválilo okrem viazania rozpočtových výdavkov na vydávanie mesačníka aj to, aby primátor predložil na rokovanie materiál o zámere jeho vydávania. Primátor uznesenie nepodpísal. Zdôvodnil to tým, že časť o financiách nespĺňa kritériá ustanovené zákonom.



V pondelok sa MsZ stotožnilo aj s návrhom poslanca Michala Djordjeviča. Z peňazí vyčlenených na komunikáciu s verejnosťou, ktoré zahŕňajú aj náklady na vydávanie mesačníka, presunulo 35 000 eur do dopravného podniku. Primátor tvrdí, že sa podpisu prijatých uznesení nebráni, presun financií v rozpočte však podľa jeho slov musí zanalyzovať právne oddelenie magistrátu.