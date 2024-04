Starostovi košickej časti Staré Mesto symbolicky vyslovili nedôveru

Košice 9. apríla (TASR) - Poslanci košickej mestskej časti (MČ) Staré Mesto na utorkovom mimoriadnom rokovaní potvrdili symbolické vyslovenie nedôvery starostovi Igorovi Petrovčikovi. Ide o deklaratívne uznesenie, keďže miestne zastupiteľstvo nemá právomoc odvolať ho. Veto prelomili aj v prípade hodnotiacej správy o hospodárení. Petrovčik to považuje za reakciu na krátenie poslaneckých odmien. Zastupiteľstvo zároveň odobrilo zmeny zásad odmeňovania poslancov.



Poslankyňa Eva Hulmečíková označila za dôvod vyslovenia nedôvery neplnenie rozpočtu. "Nielen rozpočet v roku 2023, ale ani 2022 nebol naplnený. Hlavne tie pasáže, ktoré sú službou občanom," uviedla pre TASR. Na marcovom rokovaní poslanci starostovi vyčítali aj to, že im boli krátené odmeny, a to bez toho, aby o tom vopred vedeli. Kritizovali tiež, že MČ je stále v rozpočtovom provizóriu a že im nie sú poskytované dostatočné informácie.



Miestne zastupiteľstvo prelomilo veto i v prípade uznesenia o hospodárení a zmenách programového rozpočtu ku koncu minulého roka, ktoré starosta nepodpísal. Práve v ňom skonštatovali neuspokojivý stav v plnení rozpočtu na rok 2023, ako aj pri postupe a príprave projektových dokumentácií pre revitalizáciu vnútroblokov. Čo sa týka zmien v odmeňovaní poslancov, Hulmečíková to považuje za spresnenie doterajších pravidiel.



"Keď vám niekto zoberie príjem, s ktorým ste rátali - a ako vyzerá, niektorí možno pre to aj vstupovali do politiky-, tak ak ho nedostanú, logicky sú z toho nervózni," reagoval starosta na vyslovenie nedôvery. "Ja sa pohybujem v uliciach, mňa ľudia volili a naďalej ma podporujú. Pre mňa je dôležité, čo mi hovoria v uliciach, a nie že si tu niektorí miestni poslanci riešia svoje 'mindráky'," dodal.



Ako spresnil, poslanci dostali druhý mesiac namiesto 500 eur v čistom sumu 70 eur. "Na Slovensku berú najvyššiu poslaneckú odmenu. Povedal som si, že ak vážne nie je z čoho, poďme sa rozprávať o šetrení - a musíme začať vo vlastnej kuchyni," povedal. Tvrdí tiež, že o kvalite práce niektorých poslancov napovedá aj ich dochádzka.



Zatiaľ nevie, či zmenu zásad odmeňovania poslancov podpíše. Dá ju preveriť právnemu oddeleniu. Podľa neho týmto uznesením nedôjde k šetreniu, keďže poslanci si ním zabezpečili minimálnu odmenu.



Petrovčik ich v marci požiadal o vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú časť dovolenky za obdobie od januára do novembra 2022. Ide o 27,5 dňa, čo predstavuje viac ako 5400 eur. Poslanci rokovanie v tomto bode prerušili. "Preplatenie dovolenky je zákonný nárok, to je mzda. Poslanecká odmena nie je mzda," uviedol pre TASR.