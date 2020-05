Košickí poslanci sa opäť zídu na MsZ, neplánované rokovanie neuzavreli

Košice 12. mája (TASR) – Prerušené neplánované rokovanie košického mestského zastupiteľstva (MsZ) bude pokračovať v stredu (13. 5.). Koncom apríla v záverečnom bode diskusia totiž MsZ nebolo uznášaniaschopné. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke s tým, že aj teraz bude pre všetkých účastníkov platiť špeciálny bezpečnostný režim.



Pred vystúpením poslankyne, ktorá bola v rámci uvedeného bodu prihlásená do diskusie ako posledná, klesol počet prítomných poslancov pod minimálny počet 21. Jeho dokončenie bude jedinou vecou, o ktorom budú poslanci na tomto stretnutí rokovať.



Z dôvodu opatrení pred šírením nákazy novým koronavírusom bude verejnosť z rokovania opäť vylúčená, pozrieť si ho bude môcť online. Pred MsZ každému účastníkovi odmerajú teplotu a v prípade jej zvýšenia na rokovanie nepustia. „Poslanci a zástupcovia médií môžu prísť na magistrát výlučne cez hlavný vchod v čase od 8.00 do 8.30 h a odtiaľ sa cez špeciálny koridor dostanú až do rokovacej miestnosti. Pre všetkých poslancov a ďalších ľudí v sále platí povinnosť, aby počas rokovania mali na tvári rúško alebo respirátor a na rukách ochranné gumené rukavice,“ pripomína magistrát s tým, že rokovaciu miestnosť ešte pred rokovaním vydezinfikujú. Tak ako na uplynulých zasadnutiach počas mimoriadnej situácie, poslanci budú opäť sedieť tzv. šachovnicovým spôsobom a každý bude mať vlastný mikrofón.



Pokračovanie prerušeného 14. rokovania MsZ v tomto volebnom období bude vo veľkej zasadačke magistrátu od 8.30 h.