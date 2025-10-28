< sekcia Regióny
Košice postupne vypli fontány, poslednou bola Spievajúca fontána
Dôkladná príprava pred zimou zároveň uľahčuje a urýchľuje spustenie fontán na jar.
Autor TASR
Košice 28. októbra (TASR) - Od polovice októbra postupne vypínali všetky košické fontány. Ako prvé ukončili prevádzku tie na sídliskách a poslednou bola najznámejšia - Spievajúca fontána na Hlavnej ulici. Informoval o tom hovorca mesta Dušan Tokarčík.
„Máme za sebou prvú kompletnú sezónu a bola veľmi úspešná. Odohrali sme 120.000 minút hudby, 30.000 skladieb a máme za sebou niekoľko skvelých a vydarených podujatí. Tento rok mala fontána niekoľko hudobných režimov a aj špeciálne, napríklad počas osláv Dňa mesta, Night Runu alebo Medzinárodného maratónu mieru,“ uviedol projektový manažér Správy mestskej zelene Erik Kuzma.
Proces vypínania zahŕňa množstvo úkonov, od čistenia až po zaistenie ochrany fontány a jej technológie pred mrazmi a vlhkosťou, ktoré by ju počas zimy mohli poškodiť. Nutné je vypustiť z nich alebo vyčerpať vodu, vyčistiť a prefúknuť stlačeným vzduchom všetky potrubia, aby tam neostala žiadna vlhkosť. V niektorých prípadoch sa realizuje aj demontáž technologických častí, ako sú dýzy, filtre či čerpadlá. Zazimovanie Spievajúcej fontány je zložitejšie práve pre jej zložitú technológiu.
Dôkladná príprava pred zimou zároveň uľahčuje a urýchľuje spustenie fontán na jar. Ich opätovné spustenie je naplánované na prelom apríla a mája budúceho roka.
Za uplynulé štyri roky do fontán samospráva z vlastných finančných zdrojov a grantov investovala zhruba dva milióny eur. V investíciách do skvalitňovania už existujúcich fontán mesto pokračuje. Kooperačná rada územia mestského rozvoja schválila štyri investície financované prevažne z eurofondov, vďaka ktorým dôjde okrem iného aj k revitalizácii už existujúcich a výstavbe ďalších fontán. „Fontány sú bezkonkurenčne jedným z najkrajších prvkov každej mestskej architektúry. Dnes sa ich význam vzhľadom na klimatickú zmenu a čoraz horúcejšie letá znásobuje, preto je našou snahou dostať do Košíc čo najviac vody, ktorá osviežuje okolité prostredie,“ upozornil košický primátor Jaroslav Polaček.
V rámci už realizovaného projektu Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v Katkinom parku na Luniku II dôjde aj k obnoveniu tamojšej fontány. Na Sídlisku KVP v tomto roku začali so stavebnými prácami na revitalizácii fontány a priľahlého námestia medzi ulicami Zombova, Bauerova a Čordákova. Dve menšie fontány by už v roku 2026 mali skrášliť aj okolie Športovej haly Stará jazdiareň. V Zuzkinom parku na Luniku I v sa budúci rok začne s revitalizáciou fontány, ktorá je nefunkčná 23 rokov, a jej okolia.
„Máme za sebou prvú kompletnú sezónu a bola veľmi úspešná. Odohrali sme 120.000 minút hudby, 30.000 skladieb a máme za sebou niekoľko skvelých a vydarených podujatí. Tento rok mala fontána niekoľko hudobných režimov a aj špeciálne, napríklad počas osláv Dňa mesta, Night Runu alebo Medzinárodného maratónu mieru,“ uviedol projektový manažér Správy mestskej zelene Erik Kuzma.
Proces vypínania zahŕňa množstvo úkonov, od čistenia až po zaistenie ochrany fontány a jej technológie pred mrazmi a vlhkosťou, ktoré by ju počas zimy mohli poškodiť. Nutné je vypustiť z nich alebo vyčerpať vodu, vyčistiť a prefúknuť stlačeným vzduchom všetky potrubia, aby tam neostala žiadna vlhkosť. V niektorých prípadoch sa realizuje aj demontáž technologických častí, ako sú dýzy, filtre či čerpadlá. Zazimovanie Spievajúcej fontány je zložitejšie práve pre jej zložitú technológiu.
Dôkladná príprava pred zimou zároveň uľahčuje a urýchľuje spustenie fontán na jar. Ich opätovné spustenie je naplánované na prelom apríla a mája budúceho roka.
Za uplynulé štyri roky do fontán samospráva z vlastných finančných zdrojov a grantov investovala zhruba dva milióny eur. V investíciách do skvalitňovania už existujúcich fontán mesto pokračuje. Kooperačná rada územia mestského rozvoja schválila štyri investície financované prevažne z eurofondov, vďaka ktorým dôjde okrem iného aj k revitalizácii už existujúcich a výstavbe ďalších fontán. „Fontány sú bezkonkurenčne jedným z najkrajších prvkov každej mestskej architektúry. Dnes sa ich význam vzhľadom na klimatickú zmenu a čoraz horúcejšie letá znásobuje, preto je našou snahou dostať do Košíc čo najviac vody, ktorá osviežuje okolité prostredie,“ upozornil košický primátor Jaroslav Polaček.
V rámci už realizovaného projektu Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v Katkinom parku na Luniku II dôjde aj k obnoveniu tamojšej fontány. Na Sídlisku KVP v tomto roku začali so stavebnými prácami na revitalizácii fontány a priľahlého námestia medzi ulicami Zombova, Bauerova a Čordákova. Dve menšie fontány by už v roku 2026 mali skrášliť aj okolie Športovej haly Stará jazdiareň. V Zuzkinom parku na Luniku I v sa budúci rok začne s revitalizáciou fontány, ktorá je nefunkčná 23 rokov, a jej okolia.