Košice použili na opravy výtlkov v januári 17 ton špeciálneho asfaltu

Košice 31. januára (TASR) - Mesto Košice v uplynulých týždňoch opravilo havarijný stav pri 340 výtlkoch. Informuje o tom na svojej webovej stránke s tým, že počas januára pri tom použilo takmer 17 ton špeciálnej asfaltovej zmesi, ktorá sa na odstraňovanie havarijných stavov komunikácií využíva najmä počas zimného obdobia.



Najväčšie množstvo zimnej zmesi použili na opravy výtlkov v mestských častiach Západ, Sídlisko KVP, Sever, Dargovských hrdinov, Juh, Nad jazerom a Staré Mesto. "Dvojciferný počet výtlkov zmizol už aj z cesty na Jahodnú alebo od Ľudvíkovho dvora do Hanisky," dodáva magistrát.



Podľa neho budú cestári pokračovať v opravách aj v priebehu februára. Pôjde najmä o hlavné cestné ťahy a trasy, po ktorých premávajú autobusy mestskej hromadnej dopravy. Následne sa opäť spustí výroba bežných asfaltových zmesí a začne sa so súvislými opravami komunikácií. "Kým v uplynulom roku bolo na tieto účely v rozpočte mesta vyčlenených 480.000 eur, v pripravovanom rozpočte na tento rok je navrhnutých 3,9 milióna eur. Výslednú sumu určia poslanci mestského zastupiteľstva pri schvaľovaní rozpočtu na tento rok," uvádza.



Pripomína tiež, že Košičania môžu aj naďalej nahlasovať rôzne poškodenia, ktoré videli na cestách v meste, a to prostredníctvom e-mailovej adresy na udrzbaciest@kosice.sk, respektíve na telefónnom čísle 16 126. Ak sa podnet ukáže ako opodstatnený, bude zaradený do plánu opráv na nasledujúce obdobie.