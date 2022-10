Použité jedlé oleje začali v Košiciach odvážať priamo z domácností

Košice 3. októbra (TASR) - Použité jedlé oleje začali v Košiciach v uplynulých dňoch zbierať a odvážať priamo z domácností. Ide o pilotný projekt mesta Košice, ktorý ho realizuje v spolupráci s firmou Kosit. TASR o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Slavomíra Brzová.



Zber oleja do oranžových vedierok môže v súčasnosti využiť 900 domácností v rodinných domoch v mestských častiach (MČ) Barca, Juh a Západ. Každá z nich dostala informačný leták so základnými informáciami a následne dostali päťlitrové plastové vedierka s vekom. V tejto fáze projektu Kosit každé štyri týždne zabezpečí odvoz vyzbieraných olejov z oranžových vedierok v rodinných domoch, ako aj zo spoločných zberných 120-litrových oranžových nádob. "Všetok odpad sa následne materiálovo zhodnotí. Pre samosprávu i obyvateľov je zabezpečenie zberu bezplatné," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Marián Christenko.



Pre obyvateľov bytových domov sú 120-litrové oranžové nádoby dostupné vo vybraných stanoviskách kontajnerov a v areáli miestnych úradov. Doposiaľ o túto službu prejavilo záujem 19 košických MČ. Do uvedených nádob môžu obyvatelia bytoviek vhadzovať naplnené, dobre uzatvorené plastové fľaše s použitými olejmi. Okrem jedlého rastlinného oleja z varenia, vyprážania či fritovania patria medzi ne aj oleje z konzervovaných potravín, ako napríklad ryby, syry, paradajky, ale aj oleje z marinád, šalátov, pevné tuky, maslo či masť.



"Mnoho obyvateľov dodnes vylieva použitý olej do kanalizácie. To spôsobuje zanášanie odpadového potrubia, havárie kanalizačnej siete a znečistenie odpadových vôd. Tým, že sú nádoby na oleje a tuky dostupné bližšie ku Košičanom, predpokladáme aj väčší záujem o ich zber a zlepšenie životného prostredia," skonštatoval primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.



Nádoby na zber olejov sú pre žiakov a ich rodičov k dispozícii aj v školských areáloch, čím chcú podľa Brzovej zvyšovať environmentálne povedomie. "Spolupráci pri zavádzaní zberu použitých olejov v čase spustenia projektu dali zelenú vo svojich predajniach aj dva obchodné reťazce," dodala.



Zber použitých olejov a tukov je okrem toho zabezpečený aj prostredníctvom piatich zberných dvorov v Košiciach prevádzkovaných spoločnosťou Kosit.