Košice považujú za problémovú križovatku,kde zahynuli traja ľudia

Košice 11. marca (TASR) - Za problémovú považuje mesto Košice križovatku pri Crow aréne či pri Jumbo centre, kde pri tragickej nehode 10. februára prišli o život traja ľudia, z toho dve chodkyne. Zmenou dopravného riešenia by mala v budúcnosti prejsť aj lokalita pri Amfiteátri. Pre TASR to uviedol magistrát.



Čo sa týka križovatky pri Crow aréne, mesto už predtým avizovalo, že by sa mala zmeniť na kruhový objazd. "Momentálne riešime ešte niektoré požiadavky Okresného úradu (OÚ) v Košiciach týkajúce sa komunikácií pre chodcov a určenia hlavných, respektíve vedľajších ciest. Stavba je majetkovoprávne vysporiadaná, má vydané územné rozhodnutie a veríme, že po vydaní súhlasného stanoviska od OÚ budeme môcť už v dohľadnej dobe požiadať o stavebné povolenie," uviedol s tým, že následne by chceli vyhlásiť verejné obstarávanie a pristúpiť aj k samotnej výstavbe. "Konkrétnejšie termíny si zatiaľ netrúfame určiť, budú záležať od toho, ako sa podarí pokročiť v tomto procese, a od finančných možností mesta," dodal. Magistrát zároveň verí, že v tomto roku by motoristom mohli oznámiť konkrétny termín realizácie výstavby kruhového objazdu.



Ďalším problémovým miestom je podľa neho križovatka pri Jumbo centre. Prostredníctvom projektu Čas spomaliť, ktorý predložili viaceré organizácie a mesto Košice, získali na premenu tejto križovatky grant vo výške 25.000 eur. "Snahou je, aby sa v okolí križovatky a námestia medzi Hviezdoslavovou, Továrenskou a Gorkého ulicou skrátil čas prechádzania chodcov cez priechody pre chodcov a zlepšila sa ich bezpečnosť, čo je prioritou aj pre nedávnu tragickú udalosť v tejto lokalite," spresnil hovorca mesta Dušan Tokarčík.



Predstavitelia iniciatívy Čas spomaliť podľa jeho slov rokujú s mestom a krajským dopravným inšpektorátom o najvhodnejšom dopravnom riešení podloženom dopravnými prieskumami a projektom dopravného značenia, ktoré budú pripravené v spolupráci so Žilinskou univerzitou a IDS Východ. "Konkrétny termín zmien na tejto križovatke bude záležať od viacerých faktorov, realizácia úvodnej časti je v pláne v priebehu leta 2023," dodal.



Na utorkovom (14. 3.) mestskom zastupiteľstve by sa mali poslanci zaoberať aj lokalitou pri Amfiteátri, a to v rámci bodu Územný plán zóny Košice - Tlačiarne. Prioritou zmien by mala byť mestská hromadná doprava, chodci, cyklisti a ich bezpečnosť.



Magistrát pripomenul, že mesto má v rôznych štádiách rozpracovanosti aj 20 projektov na priechody pre chodov v ôsmich mestských častiach. Väčšinou ide o stavebné úpravy, ktoré zvýšia bezpečnosť.