Košice pozastavili poplatky v školách, zápisy budú elektronické

Košice 3. apríla (TASR) – Mesto Košice od apríla pozastavilo prijímanie príspevkov od rodičov za pobyt dieťaťa v materskej škole (MŠ), na činnosť školského klubu detí a na krúžkovú činnosť centra voľného času. Súvisí to s mimoriadnou situáciou okolo nového koronavírusu. Mesto o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že zápisy žiakov sa uskutočnia prevažne elektronicky.



Ako uviedla viceprimátorka Lucia Gurbáľová, zákonní zástupcovia detí a žiakov počas obdobia prerušenia školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nebudú uhrádzať žiadne poplatky. „Prípadné preplatky im budú vyúčtované a vrátené po skončení školského roka,“ uviedla.



Magistrát pripomína, že zápisy prvákov do základných škôl (ZŠ) sa uskutočnia prevažne elektronicky. „Prihlášky bude prijímať každá ZŠ vo štvrtok 16. apríla a v piatok 17. apríla od 14.00 h do 18.00 h a v sobotu 18. apríla od 8.00 h do 12.00 h. Ak forma elektronického zápisu z technického hľadiska nebude rodičom vyhovovať, každá ZŠ umožní v danom termíne prihlásiť svoje dieťa aj priamo v jej priestoroch. Bude to však bez osobnej prítomnosti detí, s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,“ spresnila vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková s tým, že každá ZŠ zverejní na svojej webstránke elektronickú prihlášku s potrebnými informáciami. Overenie údajov sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.



Začiatkom mája sa uskutočnia aj zápisy do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Každá si určila a zverejnila termín podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie, ten sa v súvislosti s mimoriadnou situáciou nemení. Mesto uvádza, že dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. „Z dôvodu mimoriadnej situácie sa však potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní, nateraz nebude vyžadovať,“ vysvetľuje. Dieťa možno zapísať elektronicky, vyplnením tlačiva na webe príslušnej MŠ, alebo podaním žiadosti na pošte, či vhodením obálky so žiadosťou do poštovej schránky na škole.