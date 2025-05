Obnova fontány v Košiciach bude stáť vyše 2,4 milióna eur

Košice 5. mája (TASR) - Stavebné práce súvisiace s revitalizáciou fontány a priľahlého námestia v košickej mestskej časti (MČ) Sídlisko KVP by mali stáť necelých 2,43 milióna eur s DPH. Vyplýva to zo zmluvy o dielo zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv. Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa MČ Ivana Palaiová, aktuálne prebieha kontrola verejného obstarávania.



Predpokladá, že po jej úspešnom ukončení by sa s prácami mohlo začať toto leto. Trvať by mali rok a pol.



Projekt má byť financovaný z eurofondov. „Zmluva s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR je podpísaná. Alokovaných je 3,7 milióna eur,“ dodal starosta MČ Ladislav Lörinc s tým, že ide o celkovú výšku oprávnených výdavkov, pričom spolufinancovanie MČ má predstavovať osem percent.



Stavebné práce majú zahŕňať vytvorenie hlavného námestia spolu s fontánou, ktorá v uplynulých rokoch nefungovala. Vyhlásené majú byť aj ďalšie verejné obstarávania súvisiace s komplexnou obnovou. Projekt totiž počíta aj s mobiliárom, pódiom, inteligentným osvetlením či s vybudovaním bio jazierka a gabionového múrika. Cieľom je zvýšiť podiel zelene a vytvoriť moderný a multifunkčný priestor, ktorý bude slúžiť na celoročné aktivity i kultúrno-spoločenské podujatia.