Práce na oprave ulice Jána Pavla II. v Košiciach pokračujú

Košice 20. júna (TASR) - Obnova ulice Jána Pavla II. v košickej mestskej časti Sídlisko KVP prechádza do druhej etapy. Od pondelka (21. 6.) dopravu presunú do opraveného ľavého pruhu a začnú s rekonštrukciou pravej časti vozovky. TASR o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Eurovia SK Simona Tančáková. V súvislosti s prácami Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) dočasne ruší zastávky Húskova.



„Vstup do križovatky vedúcej na ulicu Jána Pavla II. bude od pondelka v protismere, preto žiadame vodičov, aby dodržiavali dočasné dopravné značenie a prešli tak stavbou bez komplikácií,“ uviedla Tančáková.



„Vzhľadom na rekonštrukciu jazdného pruhu na Ulici Jána Pavla II. v smere od Triedy KVP k obratisku dôjde od pondelka od 7.00 h k dočasnému zrušeniu zastávky Húskova aj v smere na KVP, kláštor, resp. Klimkovičovu bez náhrady,“ informovala hovorkyňa DPMK Vladimíra Petrušová. Ako spresnila, linka 71 zastávku vynechá, pričom tou nasledujúcou bude až KVP, kláštor - na Klimkovičovej ulici. Zastávku Húskova vynechá aj linka RA3, svoju trasu tak začne na zastávke KVP, kláštor - na Klimkovičovej ulici.



Súčasťou prác je aj oprava vozovky autobusových zastávok mestskej hromadnej dopravy (MHD), rekonštrukcia uličných vpustov, nástupišťa zastávok a výmena zábradlia. Čo sa týka obnovy priechodov pre chodcov a chodníkov, podľa Tančákovej sa realizuje s dôrazom na zvyšovanie kvality pohybu a zlepšenie podmienok pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Pri priechodoch a ich napojení na pásy pre chodcov, ktoré nespĺňali najnovšie požiadavky STN a platných právnych predpisov, dôjde na nevyhnutnej ploche k výmene konštrukčných vrstiev chodníkov.



Pripomenula tiež, že komplexnú rekonštrukciu ulice Jána Pavla II. si vyžaduje nielen zvýšená intenzita cestnej dopravy, ale tiež potreba vyššej bezpečnosti tejto komunikácie. „Pôvodná cesta bola v minulosti viackrát lokálne opravovaná a po ukončení svojej prevádzkovej výkonnosti má kvôli vysokému dopravnému zaťaženiu, opakovaným rozkopávkam a únave materiálu množstvo porúch,“ dodala Tančáková.