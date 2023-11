Košice: Práce na Slaneckej ceste si vyžiadali ďalšie zmeny v doprave

Košice 20. novembra (TASR) - Mesto Košice upozorňuje na ďalšiu zmenu organizácie dopravy na rekonštruovanej Slaneckej ceste, ku ktorej má dôjsť v priebehu pondelka. Informuje o tom na sociálnej sieti.



"Z Talinskej ulice, po ktorej dočasne motoristi jazdili v smere z Krásnej do Košíc, sa doprava presmeruje naspäť na Slaneckú cestu - v úseku od križovatky s Golianovou po obratisko električiek. Doprava na Slaneckej ceste bude vedená v oboch smeroch," uvádza s tým, že na Talinskej ulici sa doprava vráti do pôvodného stavu s obojsmernou premávkou.



Zároveň má dôjsť k otvoreniu križovatky s Meteorovou ulicou. Vodiči budú môcť zo sídliska odbočiť doprava v smere do Košíc, aj doľava v smere Krásna. Odbočenie zo Slaneckej cesty do sídliska bude možné z oboch smerov. "Súčasne sa uzavrie križovatka s Galaktickou ulicou pre vjazd aj výjazd vozidiel. Dôvodom je pokračovanie stavebných prác v tomto úseku," dodáva magistrát.



Na zmeny v doprave upozorní motoristov dočasné dopravné značenie. Mesto zároveň žiada vodičov, aby dodržiavali maximálnu povolenú rýchlosť 30 km/h.



Práce na Slaneckej ceste pokračujú budovaním autobusových zastávok, križovatiek, cestnej svetelnej signalizácie a ďalšieho. Najväčší stavebný ruch je podľa mesta naďalej možné vidieť pri budovaní pravého mosta ponad Myslavský potok.