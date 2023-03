Práce na zelených projektoch v Košiciach postupujú

Košice 7. marca (TASR) - Stavebné práce na projektoch týkajúcich sa budovania zelenej infraštruktúry v Košiciach postupujú. Stavbári aktuálne pracujú v piatich lokalitách, ide o projekty v hodnote 2,7 milióna eur. Väčšina z nich je financovaná z eurofondov. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.



Od vlaňajšieho novembra pracujú na revitalizácii budovy magistrátu na Triede SNP za vyše 802.000 eur. Doposiaľ sa zmenili najmä strechy v niektorých jeho častiach. "Po ich revitalizácii a zateplení na nich v týchto dňoch robotníci pokladajú vegetačné pásy s rastlinným substrátom," dodáva mesto s tým, že zároveň sa prerába aj hlavné schodisko, na ktorom onedlho pribudne aj vegetácia. Vznikne tam i priestor na sedenie a nablízku bude tiež zelená stena z popínavých rastlín. Ozelenie aj plocha pred magistrátom. Zachytená voda z novej dažďovej záhrady má byť využívaná na polievanie zelených striech či priestoru na schodisku.



Práce postupujú aj na sídliskách, kde revitalizujú vnútrobloky. Vnútroblok Jasuschova - Bauerova v mestskej časti Sídlisko KVP by mal byť hotový v lete. Celková investícia predstavuje takmer 403.000 eur. "Pre obyvateľov sa vytvára celoročná oddychová zóna s dôrazom na voľnočasové aktivity detí a rekreačný šport. Rodiny s deťmi potešia nielen nové dreviny, zeleň a lavičky, ale aj detské a športové ihriská," uvádza mesto.



Na novú oddychovú zónu sa za takmer 109.000 eur postupne mení aj vnútroblok na Čínskej ulici Sídliska Ťahanovce. Vynovia tam napríklad schodiská, obnovia a doplnia verejné osvetlenie, pribudne rampa na bezbariérový prístup a vybudujú tiež gabiónové múriky s priestormi na sedenie.



Vo vnútrobloku medzi Turgenevovou a Lomonosovou v mestskej časti Juh zas v najbližších týždňoch pribudnú nové dreviny, trvalky, dažďové záhony či komunitná záhrada. Súčasťou vynoveného priestoru by mali byť aj detské ihriská a športoviská. "Chýbať nebudú ani nové prístupové chodníky, cestičky a lavičky. Investíciu za takmer 715.000 eur by mohli obyvatelia využívať už na jeseň tohto roka," spresňuje.



Magistrát pripomína, že v januári sa začali stavebné práce aj v materskej škole (MŠ) Kalinovská 9 na sídlisku Dargovských hrdinov, kde za takmer 660.000 eur vybudujú tri dažďové záhrady. Tie zvýšia zadržiavanie vody v pôde a budú mať aj vzdelávaciu funkciu pre škôlkarov. Okrem toho zrevitalizujú a vymenia nepriepustné plochy za priepustné, a pribudnú tam aj vegetačné plochy na strechách MŠ. Práce by mali byť hotové začiatkom jesene.