Pracovisko stavebného úradu z Furče presťahovali na magistrát

Košice 4. marca (TASR) – Pracovisko stavebného úradu Košice - Východ z mestskej časti (MČ) Dargovských hrdinov známej ako Furča, presťahovali na prízemie budovy košického magistrátu na Triede SNP. Doposiaľ sídlilo v priestoroch miestneho úradu na Dvorkinovej ulici. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.



Ako uvádza, spolu s pracoviskom a podateľňou sa na magistrát presunuli aj tri zamestnankyne. Požiadavky občanov vybavujú od začiatku tohto mesiaca, zároveň prebieha aj sťahovanie dokumentácie z pôvodných priestorov. „Ešte stále nemáme vybalené všetko, keďže sme museli priniesť veci do príručného archívu a máme 115 vriec s dokumentáciou,“ uviedla Jana Beličáková z referátu stavebného úradu Košice – Východ. Pripomenula, že podľa zákona musia dokumenty archivovať 20 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. „Základné veci už máme vybalené, prijímame občanov a aj podateľňa už funguje v plnom prúde. Takisto nám sem chodí aj preposlaná pošta z našej pôvodnej adresy. Občania sa nemusia báť, že sa k nám ich pošta nedostane,“ dodala.



Mesto pripomína, že na pracovisku si vedia vybaviť územné rozhodnutia a stavebné povolenia. Pracovisko vedie kolaudačné konania, prijíma žiadosti na ohlásenie stavebných úprav bytových domov, vybavuje aj zmenu využitia účelu časti alebo celých stavieb, odstraňovanie stavieb, rodinných domov alebo nebytových stavieb. Prejednáva tiež sankcie za nedodržiavanie stavebného zákona.



Podateľňa stavebného úradu je otvorená každý pracovný deň od 8.00 h do 15.00 h, v stredu sú otváracie hodiny predĺžené do 16.00 h. Košický stavebný úrad poskytuje svoje služby na štyroch pracoviskách, ktoré sú rozdelené podľa lokalít.



MČ Dargovských hrdinov plánuje i zmenu sídla miestneho úradu, kde malo doposiaľ svoje zázemie aj uvedené pracovisko. Podľa starostu Jozefa Andrejčáka tieto priestory nie sú v jej vlastníctve, nie sú na tento účel vhodné a technický stav budovy považuje za nevyhovujúci.