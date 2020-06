Košický magistrát nerokoval. Zamestnanci mali kontakt s nakazeným

Košice 24. júna (TASR) – Niekoľko zamestnancov magistrátu mesta Košice prišlo v uplynulých dňoch do kontaktu s osobou pozitívnou na nový koronavírus. V tejto súvislosti došlo k odloženiu zasadania mestského zastupiteľstva (MsZ), ako aj rokovania mestskej rady, ktoré sa mali konať vo štvrtok (25. 6.). Potvrdil to v stredu hovorca magistrátu Vladimír Fabian.



Mesto v stredu popoludní dostalo odporúčanie riaditeľky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach Zuzany Dietzovej na presunutie rokovania MsZ a mestskej rady na iný termín. Ideálne by bolo podľa nej odloženie o 14 dní. "Keďže v súčasnosti prebieha epidemiologické šetrenie u všetkých kontaktných osôb, náhradný termín oboch zasadnutí bude upresnený dodatočne v závislosti od vývoja situácie," uviedol magistrát.



Zároveň v rámci preventívnych opatrení je predbežne do utorka 30. júna obmedzený prístup verejnosti do kancelárií magistrátu mesta s výnimkou prízemia. "Občania si aj naďalej môžu vybaviť svoje úradné záležitosti na prízemí magistrátu mesta v priestoroch pri kancelárii prvého kontaktu počas bežných úradných hodín," informoval Fabian.