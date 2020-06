Košice pre koronakrízu počítajú s výpadkom 14 miliónov eur

Košice 10. júna (TASR) – Mesto Košice chystá štvrtú zmenu rozpočtu, v súvislosti s koronakrízou počíta s výpadkom viac ako 14 miliónov eur. Z toho výpadok podielových daní by mal predstavovať osem miliónov eur, ráta tiež s poklesom vlastných príjmov. Škrtanie sa dotkne i mestských častí (MČ). O výsledkoch zasadnutia finančného krízového štábu a mestskej rady na stredajšej tlačovej konferencii informoval primátor Jaroslav Polaček.



„Mesto Košice dostane od štátu o osem miliónov eur menej, je to približne sedem percent. Celú túto logiku sa snažíme preniesť aj na MČ a im škrtáme takisto sedem percent príjmov, ktoré súvisia priamo s podielovými daňami,“ povedal s tým, že ide o prvú prognózu výpadku financií. O priamo úmernom znížení podielu dane z príjmov fyzických osôb rozhodlo v apríli mestské zastupiteľstve (MsZ).



Mesto v rámci bežných príjmov odhaduje ďalšie straty na dani z majetku, dani za tovary a služby či v príjmoch z prenájmov a rôznych poplatkov. Predstavovať to má dokopy okolo 5,1 milióna eur. „To škrtanie sa tiež dotýka MČ, kde približne 7,5 percenta z tejto sumy sme im navrhli zobrať,“ doplnil. V pôvodne schválenom rozpočte na tento rok boli pre MČ vyčlenené účelové finančné prostriedky vo výške 1,28 milióna eur, nižšie by mali byť o 395.000 eur. Ak mali veľké MČ doposiaľ nárok na svoje rozvojové projekty v sume okolo 90.000 eur, po novom by dostali po 62.000 eur. Pre malé MČ by to znamenalo pokles zo 40.000 eur na 27.000 eur.



„Verím tomu, že keď máme odhady so sedempercentným šetrením do konca roka, tak všetky MČ sa tomu budú vedieť prispôsobiť. Niekoho to zasiahne trošku viac, niekoho menej,“ uviedol predseda Rady starostov a člen mestskej rady Ján Nigut s tým, že o tom budú hovoriť ešte na Rade starostov.



Podľa Polačeka peniaze škrtajú prierezovo v rámci všetkých programových kapitol mestského rozpočtu. Napríklad na mzdách zamestnancov magistrátu plánuje ušetriť približne jeden milión eur. Okrem iných plánujú šetriť aj v programoch Mesto kultúry a športu, Sociálne mesto, Zelené mesto, Vzdelávanie či Doprava. „V doprave sme museli znížiť predpokladaný výdavok na opravu ciest o pol milióna eur, v tomto roku zároveň neplánujeme pre Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) zaslať financie, ktoré súvisia so stratami minulých období,“ objasnil.



Štvrtá zmena rozpočtu počíta aj s finančnými príjmovými operáciami vrátane použitia peňazí z rezervného fondu. Jeho zostatok by tak po schválení uvedenej zmeny programového rozpočtu a odobrení záverečného účtu mesta bol na úrovni okolo 4,4 milióna eur.



Mestské zastupiteľstvo by o tom malo rokovať 25. júna.