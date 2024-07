Pre majstrovstvá v horskej cyklistike uzavreli parkoviská na Bankove

Košice 19. júla (TASR) - Z dôvodu konania víkendových (20. - 21. 7.) majstrovstiev Slovenska v horskej cyklistike v disciplínach cross-country došlo k uzavretiu parkovísk pri hoteli na Dolnom Bankove a na Hornom Bankove. Oznámilo to v piatok mesto Košice.



"Zároveň pri odbočke cesty medzi Dolným a Horným Bankovom v smere na Alpinku dočasne vzniklo ďalšie parkovisko. Všetky tieto miesta slúžia na zabezpečenie parkovania účastníkov majstrovstiev Slovenska a ich tímov," uviedol košický magistrát.



Pri vjazde do týchto parkovacích lokalít sú osadené dopravné značky zákaz zastavenia s dodatkovou tabuľou vyhradené parkovanie. Príslušníci mestskej polície budú spolu s organizátormi na parkoviská vpúšťať len vozidlá účastníkov šampionátu alebo ich sprievodných tímov.



Mesto odporúča fanúšikom horskej cyklistiky, ktorí chcú vidieť súťažiť napríklad aj Petra Sagana, aby nechali svoje vozidlá zaparkované v Čermeľskom údolí a ďalej využili spoje MHD linky číslo 14. "Toto odporúčanie platí aj pre ďalších motorizovaných záujemcov, ktorí cez víkend budú chcieť ísť na Bankov napríklad v rámci turistických alebo iných aktivít. Uzávera parkovísk pre verejnosť potrvá do nedeľňajšieho večera," uviedol magistrát.