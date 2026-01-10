< sekcia Regióny
Košice pre mrazy aktivujú núdzové ubytovanie pre ľudí bez domova
Podľa oficiálneho sčítania ľudí bez domova z novembra 2024 bolo v Košiciach identifikovaných 2300 osôb bez stabilného bývania.
Autor TASR
Košice 10. januára (TASR) - Mesto Košice spúšťa od nedele (11. 1.) dočasné núdzové ubytovanie pre ľudí bez domova. Ochranu pred mrazmi nájdu v kontajnerových domoch v areáli Bytového podniku mesta Košice na Vyšnom Opátskom. K opatreniam pristupuje samospráva po tom, ako priemerné nočné a denné teploty niekoľko dní nevystúpili nad nulu. TASR o tom informoval hovorca mesta Dušan Tokarčík.
„Od zajtrajšieho poludnia aktivujeme deväť kontajnerov, kde môže nájsť útočisko pred chladným počasím 18 ľudí. Je našou povinnosťou chrániť život a zdravie všetkých obyvateľov mesta,“ uviedol primátor Jaroslav Polaček. O prevádzku núdzového ubytovania sa postará mesto v spolupráci s charitatívnymi organizáciami Arcidiecéznou charitou Košice a občianskym združením Oáza v Bernátovciach. Podľa riaditeľa Bytového podniku mesta Košice Petra Mikloviča sú kontajnerové domy vybavené elektrickým kúrením a teplou vodou.
Vedúci referátu civilnej ochrany, BOZP a požiarnej ochrany Magistrátu mesta Košice Peter Ferjenčík upozorňuje, že mrazivé počasie je vzhľadom na toto ročné obdobie v normále a mrazy nedosahujú extrémne hodnoty tak, aby bolo nevyhnutné zvolávať krízový štáb.
Podľa oficiálneho sčítania ľudí bez domova z novembra 2024 bolo v Košiciach identifikovaných 2300 osôb bez stabilného bývania. Z toho 1304 sú dospelí a 996 deti. Najviac ľudí žije v neštandardných obydliach - chatrčiach, prístreškoch či záhradných chatkách. Úplne bez prístrešia, teda priamo na ulici, žije približne 150 ľudí.
„Od zajtrajšieho poludnia aktivujeme deväť kontajnerov, kde môže nájsť útočisko pred chladným počasím 18 ľudí. Je našou povinnosťou chrániť život a zdravie všetkých obyvateľov mesta,“ uviedol primátor Jaroslav Polaček. O prevádzku núdzového ubytovania sa postará mesto v spolupráci s charitatívnymi organizáciami Arcidiecéznou charitou Košice a občianskym združením Oáza v Bernátovciach. Podľa riaditeľa Bytového podniku mesta Košice Petra Mikloviča sú kontajnerové domy vybavené elektrickým kúrením a teplou vodou.
Vedúci referátu civilnej ochrany, BOZP a požiarnej ochrany Magistrátu mesta Košice Peter Ferjenčík upozorňuje, že mrazivé počasie je vzhľadom na toto ročné obdobie v normále a mrazy nedosahujú extrémne hodnoty tak, aby bolo nevyhnutné zvolávať krízový štáb.
Podľa oficiálneho sčítania ľudí bez domova z novembra 2024 bolo v Košiciach identifikovaných 2300 osôb bez stabilného bývania. Z toho 1304 sú dospelí a 996 deti. Najviac ľudí žije v neštandardných obydliach - chatrčiach, prístreškoch či záhradných chatkách. Úplne bez prístrešia, teda priamo na ulici, žije približne 150 ľudí.