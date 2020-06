Pre narušenú statiku zbúrajú ďalšiu bytovku na Luníku IX

Košice 12. júna (TASR) – Na košickom sídlisku Luník IX začnú zajtra s búraním ďalšej bytovky. Dôvodom je opäť vážne narušená statika, ktorá ohrozuje zdravie a životy obyvateľov sídliska. Cena búracích prác vrátane dopravy a likvidácie odpadu je 95 000 eur, ktorá vzišla na základe výsledku verejného obstarávania. Informoval o tom magistrát mesta.



Pre narušenú statiku už v minulosti muselo mesto na sídlisku asanovať viacero bytových domov. Pri bytovke na Hrebendovej ulici číslo 30 - 32 v piatok absolvoval kontrolný deň primátor mesta Jaroslav Polaček. Prítomní boli aj starosta tejto mestskej časti Marcel Šaňa, zástupcovia Bytového podniku mesta Košice (BPMK) a neziskovej organizácie ETP Slovensko.



"Ľudia, ktorí tu bývali v minulosti, to jednoducho 'vybývali'. Nevážili si majetok, ktorý zadarmo dostali. A pretože si ju obyvatelia postupne zničili, pristúpime k jej búraniu. Hoci sme sa prikláňali k revitalizácii tejto bytovky, statické posudky ukázali, že ju nevieme zachrániť," uviedol Polaček.



Po demolácii bytového domu a odstránení ruín sa na mieste začne s výstavbou nových bytov. Mesto tým vychádza v ústrety nielen rodinám zo sídliska, ktoré si chcú zlepšiť svoje životné podmienky.



"Pre obyvateľov Luníka IX, ale aj z ďalších osád sme v spolupráci s mestskou časťou a neziskovou organizáciou ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj pripravili možnosť svojpomocnej výstavby jednoduchých rodinných domov, na ktorej sa budú aj sami finančne podieľať," konštatoval primátor.



Podobné projekty svojpomocnej výstavby podľa neho úspešne na Slovensku fungujú, príkladom je aj obec Rankovce v okrese Košice-okolie.



"Priamo na Luníku IX už máme skúsenosti s výstavbou nového bytového domu. Za úspech považujeme aj výstavbu novej bytovky na Hrebendovej ulici v roku 2015, v ktorej bez problémov žije a platí nájomné 12 rodín. Verím, že tieto rodiny budú príkladom aj pre ďalších obyvateľov, ktorí si svoje byty postavia, nasťahujú sa do nich a budú za svoje bývanie aj platiť," myslí si Polaček.



Primátor vyzdvihol aj prácu tamojšieho starostu a zdôraznil, že väčšina obyvateľov sídliska sa aj vďaka jeho osobnému prístupu dokázala prispôsobiť a môžu tak žiť lepšie ako predtým.



"Sídlisko Luník IX sa mení k lepšiemu a to je dobrá správa nielen pre Košice, ale celé Slovensko. Vďaka novým projektom, kde už nikto nič nedostane zadarmo, sa bývanie na tomto sídlisku môže opäť skvalitniť a ľudia si budú vážiť, čo si z veľkej časti sami vybudujú," dodal Polaček.