Pre obyvateľov Košíc opäť otvárajú Študentskú právnu poradňu

Košice 31. januára (TASR) - Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach v spolupráci s mestom opätovne otvára Študentskú právnu poradňu pre obyvateľov Košíc. Magistrát o tom informuje na sociálnej sieti s tým, že do poradne sa možno objednať do 20. apríla, respektíve do naplnenia kapacity.



"Prostredníctvom Študentskej právnej poradne majú občania mesta Košice možnosť získať bezplatnú právnu analýzu svojho právneho problému, ktorú pre nich vypracujú študenti a študentky práva pod dohľadom skúsených advokátov. Súčasťou právnej analýzy pre klienta je právny rozbor jeho prípadu a konkrétne možnosti jeho riešenia," uvádza.



Mesto pripomína, že činnosť poradne je zameraná na občianske, rodinné, obchodné či pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, správne a daňové právo. Z činnosti Študentskej právnej poradne je vylúčené vypracovanie právnej analýzy v oblasti trestného práva.



"Klientmi Študentskej právnej poradne sú obyvatelia mesta Košice, ktorí sa nachádzajú v situácii, v ktorej potrebujú pomoc s vyriešením svojho právneho problému. Klient si je vedomý toho, že právnu analýzu jeho právneho problému vypracujú študenti práva," dodáva.



Do uvedenej poradne sa možno prihlásiť telefonicky prostredníctvom kancelárie prvého kontaktu magistrátu alebo e-mailom na dominika.beckova@upjs.sk.