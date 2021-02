Mesto Košice pre poľadovicu vyzýva obyvateľov, aby boli opatrní

Košice 7. februára (TASR) - Mesto Košice vyzýva obyvateľov, aby kvôli silnej poľadovici v pondelok (8. 2.) ráno pri presune do práce dbali na zvýšenú opatrnosť. Pre TASR to povedal hovorca mesta Vladimír Fabian.



"Napriek tomu, že všetky mechanizmy zimnej údržby sú už od nedeľného obeda v plnej pohotovosti, mrznúci dážď a nízke teploty zhoršujú podmienky na chodníkoch a cestách na území mesta," uviedol s tým, že do údržby zapojili aj záujemcov prostredníctvom aplikácie Zimná údržba.



Vzhľadom na poveternostné podmienky je podľa neho možné, že posyp nebude účinný dostatočne dlho a poľadovica sa na niektorých miestach v ranných hodinách opäť objaví. "Vyzývame preto Košičanov, aby dbali na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k zraneniam," dodal.



Počas noci na pondelok a pondelkového doobedia treba rátať s intenzívnym dažďom a poľadovicou na väčšine Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu. Do 10.00 h platí výstraha 2. stupňa aj pre územie Košíc.