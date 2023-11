Pre poruchu električkovej výhybky v Košiciach odkláňajú linky

Košice 28. novembra (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) eviduje poruchu električkovej výhybky na kruhovom objazde Moldavská. Z uvedeného dôvodu tak dochádza k odklonu liniek číslo 6 a 9. Pre TASR to uviedla hovorkyňa DPMK Vladimíra Bujňáková s tým, že porucha sa dotkla aj linky R1.



R1 podľa jej slov premáva na trase od Vstupného areálu U. S. Steel po Kruhový objazd, Alejová. "Následne je potrebné presunúť sa na zastávku SOŠ Automobilová," dodala s tým, že odtiaľ je zabezpečená náhradná autobusová doprava. V opačnom smere premáva uvedená linka bez zmeny.



Podľa prvotných odhadov by malo utorkové obmedzenie trvať približne do 14.00 h.



DPMK zároveň pripomína cestujúcej verejnosti, že v súvislosti so snežením je potrebné rátať na všetkých spojoch MHD s meškaním do desiatich minút.