Pre verejnosť sú neprístupné štátne divadlo v Košiciach

Košice 10. marca (TASR) – Z dôvodu prevencie pred šírením nákazy novým koronavírusom sú pre verejnosť do 23. marca zatvorené aj Štátne divadlo Košice (ŠDKE) a Štátna vedecká knižnica Košice (ŠVKK). Do odvolania sú tiež zatvorené všetky múzeá, pobočky a špecializované zariadenia Slovenského technického múzea (STM). TASR o tom informovali uvedené inštitúcie.



„Do pondelka 23. marca vrátane sa rušia bez náhrady všetky predstavenia v Historickej budove aj na Malej scéne ŠDKE. Zatvorená bude aj denná pokladnica,“ uviedlo divadlo. Návštevníci, ktorí majú zakúpené vstupenky na zrušené predstavenia v uvedenom termíne, môžu požiadať o vrátenie vstupného emailom na adrese sales@sdke.sk s uvedením čísla účtu vo formáte IBAN. K žiadosti je potrebné priložiť vstupenky v elektronickej podobe. Ďalšou možnosťou je priniesť vstupenky po 23. marci do dennej pokladnice.



Ako za ŠVKK informovala Zdenka Bencúrová, v súvislosti s koordinovanými obmedzeniami a prijatými opatreniami nebudú najbližších 14 dní organizovať ani sprístupňovať žiadne kultúrne, odborné či vzdelávacie podujatia. Do 23. marca budú poskytovať len vybrané elektronické služby.



STM informovalo o tom, že okrem iného ruší aj svoje plánované kultúrne podujatia.